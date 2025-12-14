Espana agencias

Scariolo: "Las prestaciones de Procida están muy valoradas dentro de nuestro equipo

Madrid, 14 dic (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, tuvo buenas palabras hacia la figura del alero italiano Gabriele Procida, quien en el triunfo por liguero por 112 a 76 contra el Bàsquet Girona en el Movistar Arena anotó 15 puntos, capturó 3 rebotes y repartió 3 asistencias para 19 dígitos de valoración.

"Lo estoy viendo bien. Creo que nos tiene que dar esto y, a la vez, crecer en el cuidado de los detalles, de las pequeñas cosas. Que en un partido donde no tiene mucha posibilidad de tener el balón en la mano pueda marcar diferencias; ese punto de concentración y atención que mejorará. Está en su primera experiencia con este nivel de exigencia a nivel de sistema de defensa y ataque. Va creciendo y lo que está mejorando en los entrenamientos es consistente. Sus prestaciones están muy valoradas dentro de nuestro equipo", dijo.

Scariolo consideró que jugaron "un buen partido, con una contribución seria y comprometida de todos los jugadores", destacando que la "buena actitud y energía" de los menos habituales permite dar descanso a jugadores importantes: "Me gusta resaltar cómo se refleja la calidad de entrenamiento de los jugadores que durante la semana no tienen esa continuidad, están demostrando encontrarse muy preparados para rendir cuando se les llama".

Asimismo reconoció que se iba satisfecho y con el deseo de que el público hubiera disfrutado, aunque él se divierte más "ganando un partido duro al Fenerbahce, al Olympiacos, al Zalgiris, al Barcelona, al Hapoel": "La gente está viniendo cada vez más, está disfrutando de los partidos de casa. Ahora nos volvemos a sumergir en una semana con tres partidos en seis días y tenemos que prepararnos muy bien en lo poco que el calendario nos deja". EFE

