Espana agencias

Sánchez hace mañana balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Guardar

Madrid, 14 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá mañana lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia".

Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.

Esta semana ha concluido para el PSOE con la puesta en libertad con medidas cautelares de la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.

Mientras tanto, siguen en prisión provisional sin fianza el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

A toda esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno, que se ha vuelto a evidenciar al hilo de las denuncias de acoso contra el PSOE, empezando por sus socios en el Gobierno de coalición, que le han exigido a Sánchez una remodelación profunda del Ejecutivo, que el presidente no contempla.

Junts, que había roto con el PSOE, tiende ahora la mano a sus enemigos políticos de ERC para negociar con los socialistas y sacar algún rédito para Cataluña de la "implosión" en la que ve al Ejecutivo.

Y el PNV -uno de los apoyos de investidura más fieles- ha avisado de que o el PSOE frena esta "hemorragia de escándalos" o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar hasta que acabe la legislatura.

Además, a esta recta final de 2025 se suman las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, a las que el PSOE concurre en sus horas más bajas y con encuestas adversas, de modo que todo apunta a que tendrá su primera derrota en las urnas del nuevo ciclo electoral.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Maíllo (IU): hay que decidir si la ola autoritaria entra o se pega un castañazo

Infobae

Elevan a fase de emergencias el Plan de inundaciones por lluvias en Huelva, Cádiz y Málaga

Infobae

Scariolo: "Las prestaciones de Procida están muy valoradas dentro de nuestro equipo

Infobae

29-28. El Ademar corta la insumisión del Alicante para escalar posiciones

Infobae

Domen Prevc refuerza liderato repitiendo en Klingenthal y con su cuarto triunfo seguido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Air Europa reconoce que la

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”