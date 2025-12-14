Rozalén recibe en su ultima actuación ovación del público al recordar que necesita parar

Santander, 14 dic (EFE).- Rozalén recibió la noche de este sábado, en el interior de la cueva de El Soplao (Cantabria), una fuerte ovación del público cuando recordó que esta actuación va a ser la última de su gira porque necesita "parar" para seguir haciendo lo que más la gusta.

La cantante albaceteña cerró anoche el ciclo "Los conciertos de El Soplao", que la Consejería cántabra de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado para celebrar los 20 años de apertura al público de esa cavidad, que es una de las joyas geológicas de Europa.

Según informa en una nota de prensa el Gobierno cántabro, Rozalén acercó a los espectadores un repertorio elegido para la ocasión, con un formato especial e íntimo, en el que estuvo acompañada de dos guitarras y un teclado.

Los 300 espectadores que asistieron a este concierto -el aforo máximo que permite la cueva- tuvieron la oportunidad de disfrutar de un Rozalén "más personal y encontrarse con la esencia de su música".

Durante el concierto, que se prolongó durante más de una hora, Rozalén interpretó temas de su último disco y clásicos como ‘Vivir’ y ‘La puerta violeta’, momento en el que recordó que hasta ayer, sábado, “ha muerto una mujer cada día" del mes de diciembre.

Con la actuación de Rozalén, ha finalizado esos conciertos del 20 aniversario de El Soplao, en los que también ha estado Miguel Pobeda, Diana Navarro, Luz Casal y José Mercé. EFE