Ripo: "Habrá tiempo a final de temporada de mirar la clasificación y establecer objetivos"

Castellón, 14 dic (EFE).- El segundo entrenador del CD Castellón, Sergi Ripollés 'Ripo', realizó la rueda de prensa previa del partido ante el Mirandés por enfermedad del técnico Pablo Hernández, y apuntó que "habrá tiempo a final de temporada de mirar la clasificación y establecer los objetivos".

El Castellón llega al encuentro en la quinta posición tras sumar cuatro victorias consecutivas y seis partidos sin perder, lo que es una "muy buena dinámica", pero "la clave es olvidarse un poco de la dinámica y afrontar el siguiente partido solo pensando en este partido que tenemos", recalcó.

Para los albinegros "es un partido muy importante", ya que, de vencer, daría un paso más hacia los puestos de ascenso directo que tienen a cuatro puntos, después de la derrota del Depor y el empate del Racing de Santander.

En cuanto al rival, el Mirandés, Ripo comentó que "es un equipo que es muy bueno en transiciones". "Además, acumula mucha gente en la última línea donde constantemente te están amenazando y eso nos va a exigir al máximo esa concentración porque son chicos que son muy dinámicos, que no dejan de correr", subrayó. EFE

