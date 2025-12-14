Revilla acusa al PP de "jugar sucio" y reta a Buruaga a convocar elecciones

Santander, 14 dic (EFE).- El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha acusado este domingo al PP de "jugar sucio" en la negociación de los presupuestos de Cantabria para 2026 y ha retado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a convocar elecciones.

"!Atrévase, hágalo, échele coraje, como dicen los mejicanos: eche pa'lante¡ Faroles, no", ha clamado Revilla en la comida de Navidad del PRC, en la que, ante un millar de militantes, dirigentes y cargos públicos regionalistas, ha llamado a la unidad en torno a la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, y ha incidido en que no se volverá a presentar, pero sí va a "tutelar" el futuro del partido.

El líder regionalista se ha manifestado así después de que este sábado la jefa del Ejecutivo regional y presidenta autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, repitiese, en la comida de Navidad de su partido, que si persiste el bloqueo por parte de los partidos de la oposición (PRC, PSOE y Vox), tras no poder aprobar los presupuestos del año que viene, se planteará convocar elecciones.

Revilla ha respondido, en el mismo restaurante en el que ayer celebraron su comida los populares, a la líder del PP, a la que ha reprochado que, después de que el PRC aprobase los dos primeros presupuestos de la legislatura "sin exigir nada a cambio" y "sin reconocimiento" a su "oposición responsable", en la negociación de las terceras cuentas regionales no haya aceptado las propuestas "asumibles" del regionalismo.

"La dignidad no se compra y estos procedimientos de la señora Buruaga me recuerdan a la etapa de (Juan) Hormaechea", ha afirmado el secretario general del PRC, quien ha recordado que en esa época el entonces presidente de Cantabria "compró" a alcaldes y diputados regionalistas para gobernar.

Revilla ha recalcado que quien no tienen mayoría para gobernar es el que "tiene la obligación" de buscar los apoyos y ha criticado que la presidenta cántabra pida que sea el PRC el que llame para negociar los presupuestos. "!Qué venga y traiga una oferta a las propuestas del PRC¡", ha reclamado. EFE

(foto)(audio)(vídeo)