Rescatan a una pareja de su coche bloqueado por agua acumulada en Vila-real (Castellón)

Castellón, 14 dic (EFE).- Bomberos del Consorcio de Castellón han rescatado con una embarcación a una pareja que había quedado bloqueada por la lluvia en su vehículo, en el término municipal de Vila-real.

Según un comunicado del Consorcio, dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa se han desplazado en la tarde de este domingo a Vila-real para dar apoyo a un hombre y una mujer que estaban sufriendo "incidencias derivadas de la gran cantidad de agua acumulada en la zona donde se encontraban, en la calle del Riu".

"En un primer momento su vehículo ha quedado bloqueado por el agua y, cuando han tratado de continuar a pie el trayecto a casa, la falta de movilidad de la mujer junto a la inundación de la calle les ha impedido seguir -añade la nota-. Los bomberos los han tenido que evacuar en embarcación del Consorcio hasta su vivienda".

Durante la tarde, el Consorcio de Bomberos de Castellón ha intervenido en otros dos servicios relacionados con la lluvia, uno de ellos una retirada de un árbol caído en la localidad de Borriol y una revisión de fachada por caída de cascotes en el municipio de Nules. EFE.

EFE

