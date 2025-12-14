¿Qué cómics triunfan en Navidad? Ediciones clásicas y con recorrido durante todo el año

Madrid, 14 dic (EFE).- Cómics adaptados a todas las edades, gustos, tamaños y preferencias. Hay un cómic para cada persona y en Navidad triunfan las ediciones clásicas consolidadas, la tapa dura, los acabados especiales y aquellos que han tenido un recorrido durante el año.

Todo cabe a la hora de elegir el cómic como regalo navideño, pero en esta época conquistan, sobre todo, los estuches con obras completas y las obras autoconclusivas. Para los niños triunfan los clásicos y las sagas más populares; no en vano al regalar se tiende a ser conservador e ir sobre seguro.

Desde Planeta Cómic y para estas fechas, el director editorial David Hernando sugiere la colección infantil 'Minitwins', el 'Planeta Manga: Brain Rot' para jóvenes y 'El día más largo', de Mario Barrachina, para un público adulto.

Y aunque ha bajado el poder adquisitivo, admiten la editoriales consultadas por EFE, en Navidad se tira la casa por la ventana y un cómic es como un regalo-refugio, que queda bien y es más económico que otros presentes.

El formato cómic también es una opción de la editorial SM para animar a niños y jóvenes a leer: 'Los futbolísimos' de Roberto Santiago y la colección 'Policán' de Dav Pilkey representan opciones de éxito.

Regalar un cómic supone compartir una experiencia y una sorpresa muy agradable para quien lo recibe. Desde Salamandra Graphic, su editora, Georgina Sedano, apuesta por este regalo también para quienes se estrenan en este mundo por la sensibilidad que despierta abrir la puerta a nuevos lectores.

Y en esas apuestas seguras, Sedano recomienda los clásicos contemporáneos de Ana Penyas y Paco Roca, en el ámbito nacional, y las tiras de Tom Gauld en el internacional.

Estas son diez propuestas de las editoriales SM, Astiberri, Reservoir Books, Planeta, Siruela, Garbuix Books, Salamandra Graphic y Salvat para este periodo navideño:

-'Caperucita en Manhattan', de Helena Bonastre y Catalina González. Editado por Siruela. Un cómic basado en la novela de Carmen Martín Gaite con motivo del centenario de su nacimiento. Sara Allen vive en Brooklyn, tiene 10 años y su mayor deseo es el de ir sola a Manhattan para llevar a su abuela una tarta. Un clásico sobre la iniciación a la vida adulta.

-'El Otro Mundo', de Enrique Bonet y Joquín López, editorial Astiberri. La primera novela gráfica que rescata las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, un proyecto que llevó bibliotecas, discos y gramófonos a 5.000 pueblos de España, y que la novela sitúa en la Alpujarra granadina en el verano de 1933.

-'Yo, Julio César', novela gráfica de Alfred de Montesquieu y Névil, de Reservoir Books. La vida de Julio César contada por sí mismo y que ha implicado a 32 historiadores durante tres años de investigación.

-'Historia del arte en femenino' de Marion Augustin y Sara Colaone, editado por Garbuix Books. Un cómic que devuelve a las mujeres artistas un espacio protagonista en la historia.

-'Les Normaux', un cómic juvenil de Janine Janssen y S. Al Sabado, de Planeta Cómic. Una historia situada en una universidad de París donde se estudia magia y el amor entre un joven brujo y un vampiro.

-'Pintor nocturno', con guion y dibujo de Byeonduck, de Panini Manga. Baek Na-Kyum es un joven y talentoso pintor que para sobrevivir realiza, bajo seudónimo, cuadros eróticos de relaciones sexuales entre hombres de éxito.

-'Astérix en Lusitania', de FabCaro y Didier Conrad. Editado en España por Salvat. Una nueva aventura de los galos que en esta ocasión viajan a Portugal.

-'Los futbolísimos 1': El misterio de los árbitros voladores, de Roberto Santiago y Carlos Lluch. Editado por SM. Otra historia de las andanzas de Los Futbolísimos entorno a un misterio: aventuras, pistas y enigmas por resolver.

-'Policán 13: Érase una vez Joselito', de Dav Pilkey. Ediciones SM. Policán es el protagonista de la exitosa saga infantil. Mitad perro y mitad humano es, además, un policía que no puede controlar su instinto canino.

-'Lili Ghost', de JcDeveney, Sébastien Spagnolo y David Dany, editado por Planeta. Un cómic para los más pequeños. Jeremías se muda cada año porque sus padres se dedican a restaurar hoteles viejos. Este año, le ha tocado vivir con Lili, una niña fantasma que le guiará al otro lado del espejo. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 8899661 y otros)