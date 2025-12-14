Espana agencias

PP y VOX reclaman más medios para el control de la frontera en Ceuta

Ceuta, 14 dic (EFE).- PP y VOX han reclamado medidas al Gobierno de la nación por el "intento de homicidio" de un agente de la Guardia Civil que este sábado fue agredido por un inmigrante en el perímetro fronterizo de Ceuta con un garfio, por lo que han reclamado un incremento de medios para el control de la zona.

El PP de Ceuta ha denunciado en un comunicado la "extrema gravedad" del ataque sufrido por el agente al destacar que el inmigrante, armado con un garfio, intentó agredirle directamente en la cabeza, causándole una herida profunda en el brazo, "un ataque que, de no haber sido contenido, podría haber acabado con la vida del agente".

Los hechos, se produjeron en una jornada "especialmente peligrosa, marcada por una presión migratoria constante, saltos a la valla y numerosos intentos de entrada a nado por la zona de los espigones, incluso desafiando un fuerte temporal".

Según el PP, se vivió "una situación límite que vuelve a demostrar que Ceuta está desprotegida y que sus agentes trabajan en condiciones inaceptables".

El PP ha denunciado la "absoluta inferioridad numérica y de medios" con la que la Guardia Civil afronta esta realidad al entender que mientras los ataques contra los agentes "se recrudecen y se utilizan armas lesivas, el Ministerio del Interior sigue negándose a reforzar las plantillas y a dotar de los recursos necesarios a quienes garantizan la seguridad en la frontera sur de Europa".

A ello se suma el "fracaso del sistema de vigilancia del vallado" porque los sensores "se activan con un retraso evidente, de manera que cuando se da aviso, los inmigrantes ya han superado tanto el vallado internacional como el nacional y los pocos agentes desplegados no llegan a tiempo para interceptarlos".

El PP de Ceuta ha añadido que ya advirtió de este escenario al ministro del Interior la última vez en el Pleno del Senado, hace menos de un mes.

Por su parte, VOX ha denunciado que proteger la frontera es "una obligación institucional ineludible" y ha instado al Ejecutivo a reforzar la seguridad con un paquete de medidas operativas.

VOX asegura que es necesario el refuerzo de medios humanos y materiales para Guardia Civil y Policía Nacional, el empleo de drones de patrulla, vehículos todoterreno y medios marítimos, además de la mejora del sistema de iluminación y de infraestructuras en el perímetro, la rehabilitación de espigones y el refuerzo de unidades antidisturbios cuando sea necesario, así como la declaración del perímetro como zona de especial protección y una dotación presupuestaria adecuada. EFE

