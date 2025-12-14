Ponsarnau: "Hemos encontrado la forma de ser competitivos y ganar partidos"

Bilbao, 14 dic (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, destacó tras la victoria lograda en Miribilla frente al Hiopos Lleida (93-75) que con este triunfo y el logrado la pasada jornada, también en casa ante Gran Canaria, han "encontrado la forma de ser competitivos y ganar partidos".
"Es cierto que esas sensaciones las hemos encontrado sobre todo en casa, pero creo que vamos a aprender también a encontrarlas fuera", apuntó el técnico de los 'hombres de negro' en su valoración de un partido en el que los dos equipos han puesto "mucha energía, mucha fuerza y también dureza".
"Los dos nos estábamos defendiendo muy bien y quizá nosotros estábamos pagando no dominar al rebote para poder tener el ritmo de partido. Ellos estaban encontrando la forma de coartar a jugadores que para nosotros es importante que entren en confianza y no la encontraban", explicó.
Ponsarnau añadió que tras el descanso mejoraron "la forma de atacar", pero recalcó que la clave "ha venido desde la defensa, controlando el rebote". "Hemos forzado más pérdidas y, a partir de ahí, hemos corrido y hemos encontrado sensaciones de más jugadores", dijo.
"Ha sido un partido durísimo y Miribilla, otra vez, nos ha ayudado un montón. Como equipo también estoy muy satisfecho de jugadores que hoy han sido un poquito más trascendentes. Estoy muy contento del partido de nuestros '4' -Krampelj y Petrasek- y también de Frey, que no ha anotado, pero ha conseguido hacernos jugar y ha defendido bien", concluyó. EFE
