Espana agencias

Pérez Llorca cree que Mazón no se explicó bien y tuvo que asumir su responsabilidad

Guardar

Valéncia, 14 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defiende que hay que decir la verdad, especialmente en las situaciones de crisis, y considera que su antecesor, el dimitido Carlos Mazón, no explicó bien las cosas y tuvo que asumir su responsabilidad.

Pérez Llorca así lo asegura en una entrevista publicada este domingo por El Mundo respecto a las versiones que dio Mazón sobre lo que hizo durante la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana, que causó la muerte de 230 personas en Valencia, en la que también asegura que lo más lógico es que no hubiese estado en el restaurante El Ventorro.

Con la gestión de la dana, afirma, el PP ha reconocido errores, ha pedido perdón y ha asumido responsabilidades políticas con la dimisión de Mazón; mientras que, por parte del Gobierno central, no se han asumido errores.

En su opinión, el PP ha sido más transparente con Mazón que el PSOE con Ábalos.

También se pronuncia sobre el acta de diputado de Mazón para hablar de respeto a la justicia y a la investigación, y para apuntar que, según las conclusiones a las que llegue la jueza de la dana, se adoptarán las medidas que correspondan.

Sobre si se ve como candidato del PP a la Generalitat en 2027, responde que nadie en el ejercicio de sus funciones se tiene que descartar, y adelanta que colaborará para que el partido tome la mejor decisión para que vuelva a haber un gobierno del PP.

Dice no estar preocupado por el expresident Francisco Camps, que reclama un congreso del PPCV, del que apunta que tendrá el derecho como cualquier otro militante que cumpla los requisitos de los estatutos del partido a optar a presidirlo.

Y de la alcaldesa de València, María José Catalá, subraya que es una garantía tenerla en el Ayuntamiento.

Para Pérez Llorca, Vox, que le dio los apoyos para su investidura, ha tenido más altura de miras que el PSPV y Compromís. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ignacio Morgado (neurocientífico): La consciencia nos hace sentir libres sin que lo seamos

Infobae

Óliver Laxe usará el éxito de 'Sirat' para "doblar la apuesta" en su próxima película

Infobae

La pensión media de jubilación subirá 570 euros anuales con el incremento del 2,7 %

Infobae

El Ministerio de Consumo resuelve sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

Infobae

El jefe de gabinete de Mazón regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca comparece ante la jueza en Catarroja tras revelarse nuevos mensajes presentados por Salomé Pradas en torno a la gestión de la emergencia durante la dana de octubre, según confirmó Europa Press, sin dar declaraciones públicas

El jefe de gabinete de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas