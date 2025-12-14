Pérez Llorca cree que Mazón no se explicó bien y tuvo que asumir su responsabilidad

Valéncia, 14 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defiende que hay que decir la verdad, especialmente en las situaciones de crisis, y considera que su antecesor, el dimitido Carlos Mazón, no explicó bien las cosas y tuvo que asumir su responsabilidad.

Pérez Llorca así lo asegura en una entrevista publicada este domingo por El Mundo respecto a las versiones que dio Mazón sobre lo que hizo durante la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana, que causó la muerte de 230 personas en Valencia, en la que también asegura que lo más lógico es que no hubiese estado en el restaurante El Ventorro.

Con la gestión de la dana, afirma, el PP ha reconocido errores, ha pedido perdón y ha asumido responsabilidades políticas con la dimisión de Mazón; mientras que, por parte del Gobierno central, no se han asumido errores.

En su opinión, el PP ha sido más transparente con Mazón que el PSOE con Ábalos.

También se pronuncia sobre el acta de diputado de Mazón para hablar de respeto a la justicia y a la investigación, y para apuntar que, según las conclusiones a las que llegue la jueza de la dana, se adoptarán las medidas que correspondan.

Sobre si se ve como candidato del PP a la Generalitat en 2027, responde que nadie en el ejercicio de sus funciones se tiene que descartar, y adelanta que colaborará para que el partido tome la mejor decisión para que vuelva a haber un gobierno del PP.

Dice no estar preocupado por el expresident Francisco Camps, que reclama un congreso del PPCV, del que apunta que tendrá el derecho como cualquier otro militante que cumpla los requisitos de los estatutos del partido a optar a presidirlo.

Y de la alcaldesa de València, María José Catalá, subraya que es una garantía tenerla en el Ayuntamiento.

Para Pérez Llorca, Vox, que le dio los apoyos para su investidura, ha tenido más altura de miras que el PSPV y Compromís. EFE