Moncho Fernández: "Nos ha faltado nivel defensivo todo el partido"

Madrid, 14 dic (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona, consideró que a su equipo no cumplió con el plan que tenía en mente y que le faltó nivel defensivo durante todo el partido que le enfrentó en la Liga Endesa al Real Madrid, en el que cayeron derrotados por 112 a 76.

"Nos ha faltado nivel defensivo todo el partido, no hemos estado a la altura en el uno contra uno, en el rebote, en el pick and roll, en el juego interior. Lo hemos disimulado un poco en los dos primeros cuartos con el acierto, que nos ha mantenido, pero desapareció en la segunda parte con fallos en tiros abiertos y demás y eso hizo que el Real Madrid nos aplastara", dijo en rueda de prensa.

"El plan de partido que había pensado estaba muy lejos de lo que hemos visto. No era ese el plan de partido, pero lo que pretendíamos no lo hemos logrado. Cuando el rival acaba con un porcentaje de tiros de dos del 70% es evidente que defensivamente hemos estad muy lejos de lo que pretendíamos en general todo lo que tiene que ver con el trabajo defensivo. Si juegas a meter más puntos que el Real Madrid lo tienes complicado, tienes que defender un poco mejor", completó. EFE