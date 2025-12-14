Mingueza: "Todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí"

Vigo, 14 dic (EFE).- El internacional español Óscar Mingueza, que acaba contrato con el Celta el próximo 30 de junio de 2026, mostró este domingo su deseo de continuar en Balaídos.

“Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí”, aseguró el exfutbolista del Barcelona.

El extremo destacó la reacción que ofreció su equipo después de la mala imagen que habían ofrecido el jueves ante el Bolonia en la Liga Europa.

“Veníamos de un partido muy duro contra el Bolonia, muy parecido a este con mucho duelo uno contra uno. Contra el Bolonia no estuvimos precisos y hoy hemos estado mejor. Ha sido importante empezar bien la segunda parte, la recompensa a todo el desgaste del primer tiempo”, subrayó. EFE

dmg/og