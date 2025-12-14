Espana agencias

Mingueza: "Todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí"

Guardar

Vigo, 14 dic (EFE).- El internacional español Óscar Mingueza, que acaba contrato con el Celta el próximo 30 de junio de 2026, mostró este domingo su deseo de continuar en Balaídos.

“Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí. Vamos a disfrutar lo que queda de año y luego ya se verá lo que pasa. Pero mi idea es quedarme aquí”, aseguró el exfutbolista del Barcelona.

El extremo destacó la reacción que ofreció su equipo después de la mala imagen que habían ofrecido el jueves ante el Bolonia en la Liga Europa.

“Veníamos de un partido muy duro contra el Bolonia, muy parecido a este con mucho duelo uno contra uno. Contra el Bolonia no estuvimos precisos y hoy hemos estado mejor. Ha sido importante empezar bien la segunda parte, la recompensa a todo el desgaste del primer tiempo”, subrayó. EFE

dmg/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Maíllo (IU): hay que decidir si la ola autoritaria entra o se pega un castañazo

Infobae

Sánchez hace mañana balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Infobae

Elevan a fase de emergencias el Plan de inundaciones por lluvias en Huelva, Cádiz y Málaga

Infobae

Scariolo: "Las prestaciones de Procida están muy valoradas dentro de nuestro equipo

Infobae

29-28. El Ademar corta la insumisión del Alicante para escalar posiciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Air Europa reconoce que la

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”