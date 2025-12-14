Luis García: no ha tenido ningún sentido que se jugara el partido

Ceuta, 14 dic (EFE).- El entrenador del UD Las Palmas, Luis García, se ha mostrado esta noche crítico con la desestimación de la petición del equipo canario para aplazar el partido ante el AD Ceuta y ha advertido que "no ha tenido ningún sentido" que se jugara.

En rueda de prensa, el técnico canario ha considerado que el encuentro no se tenía que haber disputado "pero voy a tratar de ser comedido y hablar desde el sentido común" y ha dicho que al árbitro "se le exige que tenga acierto, que esté bien y que no se equivoque pero ustedes creen que el árbitro es capaz después de estar desde las seis de la mañana tirado en un muelle".

"El juez único ha aplicado justicia en función a la norma pero el que ha puesto la norma no ha pisado un terreno de juego en su vida ya que no sabe lo que es un balón de fútbol y seguramente haya otros negocios que lo maneje mejor que un balón, el sentido común y el ser persona".

En su opinión, ha sido un partido "condicionado" pro el viaje "pero a mí no me gusta quejarme de las cosas, hemos hecho un gran partido pero el cansancio ha influído. Nos hemos pasado ocho o diez horas en la pista esperando para despegar, yo ayer tenía miedo".

No obstante, ha valorado "una barbaridad" la actitud del CXeuta "por su atención y empatía ante todo lo que necesitábamos y seguro que les va a ir general, soy de la gente que cree que a los que hacen bien las cosas les tiene que ir bien en la vida y le deseo lo mejor al Ceuta".

Por su parte, el técnico del AD Ceuta, José Juan Romero, ha comentado que "nosotros hemos entendido que ellos han tenido problemas y no hubiéramos tenido problemas en aplazarlo pero ellos han venido en chárter directo en 15 minutos y nosotros hacemos viajes de 14 o 15 horas".

Por ello ha manifestado que "no tenemos que poner ladrillos" y ha añadido que está "tremendamente orgulloso" de sus jugadores. EFE