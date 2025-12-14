Espana agencias

Luis García: no ha tenido ningún sentido que se jugara el partido

Guardar

Ceuta, 14 dic (EFE).- El entrenador del UD Las Palmas, Luis García, se ha mostrado esta noche crítico con la desestimación de la petición del equipo canario para aplazar el partido ante el AD Ceuta y ha advertido que "no ha tenido ningún sentido" que se jugara.

En rueda de prensa, el técnico canario ha considerado que el encuentro no se tenía que haber disputado "pero voy a tratar de ser comedido y hablar desde el sentido común" y ha dicho que al árbitro "se le exige que tenga acierto, que esté bien y que no se equivoque pero ustedes creen que el árbitro es capaz después de estar desde las seis de la mañana tirado en un muelle".

"El juez único ha aplicado justicia en función a la norma pero el que ha puesto la norma no ha pisado un terreno de juego en su vida ya que no sabe lo que es un balón de fútbol y seguramente haya otros negocios que lo maneje mejor que un balón, el sentido común y el ser persona".

En su opinión, ha sido un partido "condicionado" pro el viaje "pero a mí no me gusta quejarme de las cosas, hemos hecho un gran partido pero el cansancio ha influído. Nos hemos pasado ocho o diez horas en la pista esperando para despegar, yo ayer tenía miedo".

No obstante, ha valorado "una barbaridad" la actitud del CXeuta "por su atención y empatía ante todo lo que necesitábamos y seguro que les va a ir general, soy de la gente que cree que a los que hacen bien las cosas les tiene que ir bien en la vida y le deseo lo mejor al Ceuta".

Por su parte, el técnico del AD Ceuta, José Juan Romero, ha comentado que "nosotros hemos entendido que ellos han tenido problemas y no hubiéramos tenido problemas en aplazarlo pero ellos han venido en chárter directo en 15 minutos y nosotros hacemos viajes de 14 o 15 horas".

Por ello ha manifestado que "no tenemos que poner ladrillos" y ha añadido que está "tremendamente orgulloso" de sus jugadores. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Courtois: "El juego todavía no es el mejor "

Infobae

Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican porque "lo están manteniendo"

Gamarra ve cinismo en los

Valdepeñas, primer canterano que debuta con Xabi Alonso: "Es un sueño"

Infobae

John Cena y su último ‘You Can’t See Me’

Infobae

Abascal felicita a Kast por su "aplastante victoria" en Chile

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”