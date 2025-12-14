Espana agencias

Luis Carrión, cuarto relevo de la temporada y segundo del Oviedo

Madrid, 14 dic (EFE).- Luis Carrión, destituido este domingo como entrenador del Real Oviedo, es el cuarto relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports y el segundo del equipo asturiano en lo que va de temporada.

- Relevos en los banquillos de Primera 2025/2026

Jor.

Entrenador

Club

Sustituto

Veljko Paunovic (SRB)

Real Oviedo

Luis Carrión

14ª

 Julián Calero

Levante

Álvaro del Moral

16ª

Sergio Francisco

Real Sociedad

16ª

Luis Carrión

Real Oviedo

EFE

jap/sab

