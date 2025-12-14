Luis Carrión, cuarto relevo de la temporada y segundo del Oviedo

Madrid, 14 dic (EFE).- Luis Carrión, destituido este domingo como entrenador del Real Oviedo, es el cuarto relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports y el segundo del equipo asturiano en lo que va de temporada.
- Relevos en los banquillos de Primera 2025/2026
Jor.
Entrenador
Club
Sustituto
8ª
Veljko Paunovic (SRB)
Real Oviedo
Luis Carrión
14ª
Julián Calero
Levante
Álvaro del Moral
16ª
Sergio Francisco
Real Sociedad
16ª
Luis Carrión
Real Oviedo
EFE
jap/sab
