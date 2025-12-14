Espana agencias

Lucinda Brand consigue en Namur su tercera victoria y aprieta la clasificación

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- La ciclista neerlandesa Lucinda Brand consiguió este domingo su tercera victoria de la Copa del Mundo de Ciclicrós en Namur (Bélgica), en un comienzo de temporada casi perfecto, y se coloca a un sólo punto de su compatriota Aniek Van Alphen, líder de la clasificación.

Brand fue la más rápida de la jornada con un tiempo total de 52:23, seguida de su gran rival hasta el momento, Van Alphen, segunda a 0:43, y de la francesa Amandine Fouquenet, tercera a 1:00.

En un trazado marcado por los continuos desniveles y el barro en los trazados, Brand fue la gran dominadora de las siete vueltas en Namur, en una carrera que sirvió para ver de vuelta a la neerlandesa Puck Pieterse, que, en su debut en esta temporada, finalizó en un meritorio cuarto puesto a 1:21.

Así, Brand consigue su tercera victoria en la presente campaña, después de llevarse el triunfo en Tabor (República Checa) y en Terralba (Italia), esta última hace tan sólo una semana.

De esta forma, Aniek Van Alphen continúa en lo más alto de la clasificación con 121 puntos, seguida de cerca por Brand, segunda con 120, y por la también neerlandesa Leonie Bentveld, tercera con 86. EFE

EFE

