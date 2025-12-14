Espana agencias

Los ganadores del premio The Best de la FIFA se conocerán el 16 de diciembre

Guardar

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- Los ganadores y ganadoras de las distintas categorías nominados a los premios The Best de la FIFA se conocerán el próximo 16 de diciembre durante un acto especial que se retransmitirá en directo en la web de la FIFA desde Doha (Catar).

La celebración de la gala se celebrará en la víspera del partido de la Copa Intercontinental que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

Además, en categoría femenina están nominadas las futbolistas del Barcelona Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas o la española Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.

Entre otras categorías, también se entregará el premio al Mejor Entrenador, al que optan Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Según FIFA, se han registrado más de 16 millones de votos por parte de los aficionados, que ha colaborado en la elección a los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA.

Asimismo, los diferentes ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

La cena reunirá a unos 800 invitados, incluido el presidente de la FIFA, miembros del Consejo de la FIFA, FIFA Legends, representantes de federaciones miembro de todo el mundo y otros representantes locales y regionales, además de otras personalidades del mundo del fútbol. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lucas Eguibar y Álvaro Romero superan la clasificación en Cervinia

Infobae

Comunidades Judías en España condenan la "masacre antisemita" en Australia

Infobae

Old Trafford, medicina para el bache del Bournemouth de Iraola

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 14 de diciembre de 2025 (13:30 horas)

Infobae

Detenido por agredir sexualmente a una menor a la que encerraba y drogaba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza una indemnización

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El exfutbolista del Atlético que

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”