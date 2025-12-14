Espana agencias

Los controladores aéreos argentinos anuncian huelga que afectará a vuelos a final de año

Buenos Aires, 14 dic (EFECOM).- Los controladores aéreos de Argentina anunciaron una serie de paros que afectará a vuelos nacionales e internacionales en distintos aeropuertos del país durante las próximas semanas, en plena temporada alta por las fiestas de fin de año, según confirmó este domingo a EFE la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando; ambas cuestiones siguen sin respuestas”, expresó ATEPSA este sábado en un comunicado.

El sindicato resolvió profundizar un plan de lucha iniciado en noviembre tras denunciar el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos salariales y operativos.

Las medidas de fuerza afectarán a los despegues de vuelos con destino nacional en distintos aeropuertos del país y se desarrollarán en horarios predeterminados el próximo miércoles, jueves y el martes 23.

El próximo 27 de diciembre afectará también a los vuelos internacionales en todo el país, mientras que el dia 29 se verá comprometida toda la aviación en todos los aeropuertos.

ATEPSA aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin recepción ni transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro, y precisó que quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Entre sus principales reclamaciones figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio y de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria.

El sindicato advirtió de la pérdida del poder adquisitivo en un contexto de crecimiento de las operaciones aéreas.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante”, señalaron, y agregaron que muchos trabajadores deben tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes.

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva reuión para el próximo miércoles, con el objetivo de intentar desbloquear el conflicto y evitar mayores perjuicios a los pasajeros. EFECOM

