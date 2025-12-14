Los 172 puntos de Griezmann

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 14 dic (EFE).- Factor elemental de nuevo para ganar al Valencia, como antes lo fue en el 3-1 de esta misma temporada al Levante, los 141 goles en 332 partidos de Liga de Antoine Griezmann han supuesto 172 puntos para el Atlético de Madrid con él como elemento decisivo, porque fue el único goleador, el definitivo o abrió el marcador sin respuesta posterior de sus adversarios.

En una nueva situación esta campaña, suplente en cinco de los últimos seis encuentros (empezó en el banquillo ante Inter, Barcelona, Athletic Club, PSV Eindhoven y Valencia y partió de inicio ante el Oviedo) y reserva en quince de los 23 partidos de este curso, este sábado manifestó su vigencia, con el golazo que sostiene al Atlético en la pugna por LaLiga: un empate lo hubiera dejado ya a 11 puntos del liderato del Barcelona.

Ahora está a nueve, gracias al 2-1 de Griezmann. Él entró en el minuto 59, en sustitución de un gris Julián Alvarez, como en anteriores choques; el Valencia empató en el 62, con un gran disparo de Lucas Beltrán, y el partido se movió entre el nerviosismo en la grada y la necesidad sobre el terreno de juego, hasta el 74, cuando Marc Pubill y el atacante francés se inventaron el gol de la victoria con una combinación de destrezas incontestables.

“Veo que él (Marc Pubill) me vio. Y sé que es un jugador que la puede poner. La pierdo un poco de vista (en la trayectoria del envío hacia la espalda de la defensa del Valencia), lo último intento levantar el pie, me la encuentro y al final no me lo he pensado, porque venía botando, intenté rematar el balón y al final pues eso, un poco de suerte, pero el control me permitió ponerme en el mejor momento para golpear”, describió el propio Griezmann.

“Es un golazo increíble. Un gran pase de Marc, gran control, gran golpeo, buen movimiento…”, destacó Diego Simeone, su entrenador.

Griezmann no sólo es el máximo goleador de la historia del Atlético, ya por los 204 tantos, sino que su impacto es tremendo en el conjunto rojiblanco, antes y ahora. Y no sólo en LaLiga, con esos 172 puntos, sino mucho más allá: entre todas las competiciones, fue el primer goleador en 62 triunfos de su equipo, un elemento imprescindible por sus tantos para 56 victorias y el único goleador en 32 encuentros ganados por su conjunto.

Son los parámetros que transmiten la dimensión en el club rojiblanco de Griezmann, con 34 años y contrato hasta el 30 de junio de 2027.

También fue esencial en 17 empates o en aquella clasificación para la final de la Liga de Campeones de 2016, con el gol que dio el pase a su equipo en Múnich contra el Bayern, aunque fuera con una derrota por 2-1.

Sus 204 goles han contribuido a 131 de las 283 victorias del Atlético (un 46,2 por ciento) durante su tiempo en el equipo: de 2014 a 2019, en su primera etapa, con 133 dianas en 257 choques (0,51 por choque), y de 2021 a la actualidad, a su vuelta del Barcelona, con 71 aciertos en 211 duelos (0,33 por partido), aunque con menos titularidades (235 en la primera, que es un 91,4 por ciento, y 162 en la segunda, que suponen un 76,7 por ciento).

Este curso, su porcentaje de titularidades es el 34,7 por ciento, reducido aún más en los últimos encuentros. “Los otros días estuvimos charlando los tres (Koke, Griezmann y Simeone) un rato largo (…). Antoine, este último tiempo, está jugando menos de titular y no es fácil no darle esa titularidad que uno siempre cree merecer desde ese lugar de Antoine”, reveló Simeone este sábado, tras el triunfo contra el Valencia en el Metropolitano.

“Y le quería transmitir lo importante que es siempre, no sólo cuando le toca jugar de titular, porque tiene cosas diferenciales, de jerarquía absoluta, que no hay muchos futbolistas en la plantilla que lo tengan”, remarcó el técnico argentino.

“Soy un agradecido al talento de Griezmann, un jugador eterno y diferencial. Hablamos con él diariamente, porque es importante en cualquier momento y en cualquier pasaje del partido que esté dentro de la cancha. Cuando él tiene estas situaciones, lo eleva a un lugar merecido, historia del club, leyenda absoluta, goleador histórico…”, dijo Simeone.

El atacante francés ha sido el máximo goleador del Atlético en siete de sus nueve campañas precedentes en el club, sin contar la actual: en 2014-15, con 25 goles en 54 encuentros; en 2015-16, con 32 en 54; en 2016-17, con 26 en 53; en 2017-18, con 29 en 49; en 2018-19, con 21 en 48; en 2022-23, con 16 en 48, y en 2023-24, con 24 en 48. En la actual suma seis goles, sólo por detrás de Julián Alvarez, con 11. Alexander Sorloth ha anotado cinco. EFE