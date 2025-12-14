Lautaro lidera la Serie A

Iñaki Dufour

Madrid, 14 dic (EFE).- Nadie ha marcado ya tantos goles en este curso de la Serie A como Lautaro Martínez, cuyo octavo tanto de la temporada impulsó de nuevo al Inter al liderato, mientras el Arsenal y el Lens aguantan la presión en Inglaterra y Francia y el Bayern se siente inalcanzable en Alemania incluso hasta con un empate en casa con el Mainz.

La campaña en Italia es una montaña rusa, agitada, repleta de vaivenes. Nadie es capaz de consolidarse en la cima. Casi cada semana hay cambio en el primer puesto. El enésimo fue este domingo con el retorno del Inter con una victoria por 1-2 en Génova, porque antes habían fallado tanto el Milan como el Nápoles, que iban por delante suya.

Los acontecimientos empiezan este domingo por la mañana, cuando el Milan, al frente de todos, concedió un empate en el tramo final en San Siro con el Sassuolo. Su defensa Davide Bartesaghi había remontado el 0-1 de su rival, que luego empató en el minuto 77 por medio de Armand Lauriente, tras una preciosa jugada colectiva. Cinco victorias y cinco empates ‘rossoneros’ en las diez citas más recientes. Una irregularidad visible.

Después, el Nápoles tenía la ocasión de ser líder en su visita a Udine. Debía ganar. Y perdió, por 1-0. El golazo, en el 72, fue de Jurgen Ekkelenkamp, directo a la escuadra. El balance en las últimas diez jornadas del conjunto de Antonio Conte, el que más ha manejado la primera plaza hasta ahora en este ejercicio, es de seis triunfos, un empate y tres derrotas.

Y, justo después, en el siguiente turno, jugó el Inter para avanzar al primer puesto. Lo logró. Su 1-2 al Génova fue indispensable. Lautaro Martínez participó en los dos goles, en el primero por la fe con la que corrió al rescate de un balón hacia la línea de fondo, aprovechado por Yann Bisseck y en el segundo por su zurdazo y su esfuerzo.

El Inter, que ha ganado diez de sus últimos doce duelos en la Serie A, suma ahora un punto más que el Milan, segundo. A dos está el Nápoles, tercero. Todo sigue muy abierto. El Roma juega este lunes y el Juventus venció 0-1 al Bolonia.

El Arsenal sufre, el City acecha

En Inglaterra, el Arsenal aguanta la cima. Aparentemente inalcanzable hace unas semanas, es su tramo más delicado de la temporada. Después de la derrota por 2-1 en Birmingham, salvó el sábado su primera posición con una victoria a última hora contra el Wolverhampton, con dos goles en propia puerta, el último de ellos en el minuto 94, tras el 1-1 del colista inamovible de la tabla, que nada más suma dos puntos.

La presión es insistente por parte del Manchester City y el Aston Villa, a dos y tres puntos del conjunto de Mikel Arteta. Ninguno de los dos ha fallado últimamente. Ni el grupo de Pep Guardiola, vencedor por 0-3 contra la revelación del Crystal Palace, con dos goles de Erling Haaland y uno de Phil Foden, para sumar su cuarta victoria seguida, ni, sobre todo, el equipo de Unai Emery, que levantó dos marcadores adversos contra el West Ham (2-3) para encadenar su sexto triunfo.

La ‘Premier’, por ahora, está entre los tres, porque el Chelsea, reencontrado con la victoria tras jornadas después (superó por 2-0 al Everton), con los goles de Cole Palmer y Malo Gusto, que también asistió en el 1-0, está a ocho puntos todavía, dos más que cerca que el Liverpool, que ganó 2-0 al Brighton con otro ‘doblete’ Hugo Ekitike, ya por los 10 tantos.

El protagonista, en cualquier caso, fue Mohamed Salah, de nuevo en competición tras su ausencia contra el Inter entre el conflicto que mantiene con Arne Slot, que lo eligió como el primer recambio del encuentro ante el Brighton para suplir al lesionado Joe Gómez.

La duda es su futuro. Hay señales de fin de ciclo. Otras, no. Su entrenador lo espera de vuelta al término de su participación en la Copa África. “Para mí no hay ningún problema que resolver. Para mí, ahora es igual que cualquier otro jugador”, avanzó Slot.

El Lens resiste al PSG

En Francia, el Lens también soporta la presión del París Saint-Germain. A la victoria del vigente campeón, sufrida por 2-3 contra el último, el Metz, entre rotaciones y relajaciones camino de la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo del próximo miércoles en Catar, el flamante líder respondió con su sexto triunfo consecutivo y el noveno en las últimas diez jornadas: 2-0 al Niza.

Los dos goles fueron de Odsonne Edouard, con siete tantos ya en 13 partidos en la liga francesa, en la que su equipo mantiene dos puntos de diferencia sobre el PSG, segundo; y cinco sobre el Lille, que se impuso por 3-4 al Auxerre, y el Marsella, que supero por 1-0 al Monaco por medio de Mason Greenwood.

Y en Alemania, el Bayern empató en su campo con el Mainz (2-2). Su segundo tropiezo de esta Bundesliga (o su agónica igualada, porque Harry Kane niveló el duelo de penalti en el minuto 87 para esquivar la derrota) no lo aprovechó ninguno de sus principales perseguidores: ni el Dortmund, con un 1-1 en Friburgo y con la expulsión de Jobe Bellingham, ni el Leipzig, doblegado por 3-1 por el Unión Berlín. Están a nueve puntos. EFE