Las seis razones para el liderato del Barça

Barcelona, 14 dic (EFE).- Cuando el Barcelona perdió en el Bernabeu por 2-1, el 26 de octubre, los de Hansi Flick se descolgaron cinco puntos de la cabeza de LaLiga; algo más de un mes y medio después, los azulgrana mandan con siete puntos de ventaja en el campeonato.

Estas son las razones del cambio

En el Bernabeu no jugaron Joan García, Raphinha y Lewandowski. Además Lamine Yamal arrastraba una pubalgia y no estaba en su mejor momento. Con el regreso de todos ellos y el cambio de rol de otros, Flick ha conseguido estabilizar a su equipo.

El brasileño ha tenido un inicio de curso convulso a causa de las lesiones. Su última temporada le valió ser considerado como de los mejores delanteros del planeta y el Barça lo echó mucho de menos. Con su vuelta, Flick gana a un jugador con carácter, al primer jugador en la presión, y a un futbolista determinante, que decidió el último partido ante Osasuna con un doblete.

Sus actuaciones han cambiado el panorama del equipo. Ha jugado en diferentes demarcaciones, en todas ellas con éxito, pero ha encontrado su posición natural como doble pivote, acompañando a Pedri. Con ello, el Barça equilibra su zona de centrales, tiene igual salida de balón que con Frenkie de Jong. El neerlandés ha sido el gran damnificado.

Con la marcha de Íñigo Martínez, el único central zurdo que tenía, Flick le dio vueltas hasta que decidió poner en su lugar a Gerard Martín, que hasta entonces había jugado de lateral. Gerard Martín es el acompañante de Cubarsí y ha sido el elegido ante las dudas que despierta Ronald Araujo, ahora de baja por cuestiones de salud mental.

Cuando a Hansi Flick le preguntan repetidamente en la sala de prensa sobre si piensa darle minutos a Marc Andre ter Stegen, siempre responde que Joan Garcia es su número uno, porque juega "muy bien". El meta catalán lo volvió a demostrar y dejó ante Osasuna su portería a cero. Ha disputado 14 partidos disputados, ha encajado 14 goles y ha dejado cinco veces su portería a cero. Cuando estuvo lesionado, el Barça lo echó mucho en falta.

Con Ferran Torres, máximo goleador del equipo con once tantos, Robert Lewandowski (8) y Lamine Yamal y Raphinha (6), el Barcelona es de los pocos equipos europeos que tienen a cuatro delanteros con cinco o más goles anotados a estas alturas de temporada.

Es la segunda mejor racha de partidos consecutivos marcando. La última vez que se quedó sin marcar en LaLiga fue el 15 de diciembre pasado ante el Leganés. Aun queda lejos el récord de 63 encuentros consecutivos anotando que se produjo entre enero de 2012 y septiembre de 2013 con Pep Guardiola, Tito Vilanova, Jordi Roura y 'Tata' Martino en el banquillo. EFE

