Las lluvias superan los 100 litros en la Safor, al sur de Valencia, en las últimas 4 horas

València, 14 dic (EFE).- Las lluvias han superado los 100 litros por metro cuadrado en la Font d'En Carrós, en la comarca de La Safor, en Valencia, donde los bomberos han realizado algunos servicios por rotura de bajantes.

En las últimas cuatro horas en la Font d'En Carrós se han registrado 105,9 litros, en Potries 70,2, en Beniflà 57,9 y en Rafelcofer 52, según informa Emergencias de la Generalitat con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En la provincia de Alicante, el volumen de lluvia es de 74,6 litros en Denia, 50,8 en Pego, 46 en Els Poblets, 41,8 en L'Atzubia y 27 en El Verger. En esta provincia los bomberos no han efectuado por el momento servicios relacionados con las lluvias.

En Castellón se han registrado 13 litros en Xodos y la Pobla de Tornesa, 11,2 en Cabanes y 9,8 en Almassora. EFE