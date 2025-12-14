Las lluvias acumulan 70 l/m2 en Alicante y 46 litros en Valencia en últimas cuatro horas

València, 14 dic (EFE).- Las lluvias registradas han dejado 70 litros por metro cuadrado en Ondara (Alicante) y 46,8 litros en la Font d'En Carrós (Valencia) en las últimas cuatro horas.

Emergencias de la Generalitat ha informado de que no se han producido incidencias en ningún punto de la Comunitat Valenciana debido a las lluvias, salvo una relacionada con una bajante en la que han actuado bomberos del Consorcio de Valencia.

Aemet ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de este domingo por precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.

Advierte de una situación muy adversa, con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.

Según datos de las 06:30 horas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias, en la provincia de Alicante se han contabilizado en las últimas cuatro horas 70 litros en Ondara, 49,2 en L'Atzubia, 40,1 en Els Poblets, 32,4 en El Verger, 25,9 en Pego y 18,4 en Sagra.

En Valencia, han sido 46,8 litros en la Font d'En Carrós, 35,8 en Oliva, 27,7 en Beniflà, 26,6 en Real de Gandia, 25,6 en Vilallonga y 24,6 en Barx.

En Castellón, se han registrado cantidades inferiores y han sido de 7,8 litros en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real. EFE