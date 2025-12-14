Las decisiones del BCE, el Banco de Inglaterra y el de Japón centrarán el interés inversor

Antes de ello, el lunes en Europa el interés del mercado se centrará en el índice Rightmove de precios de la vivienda en el Reino Unido, el índice de precios al por mayor en Alemania, la producción industrial en la eurozona y la subasta de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses.

El martes 16 el interés del mercado se centrará en el desempleo en el Reino Unido, el PMI de la eurozona, Francia, Alemania y Reino Unido; el IPC y la balanza comercial de Italia; el índice ZEW de confianza inversora alemán, y la balanza comercial también de la eurozona.

A mitad de semana, destacará el dato final de la tasa de inflación de noviembre en la eurozona y en el Reino Unido, donde también se conocerá el índice de precios de producción.

El jueves, las decisiones del BCE, con descontada pausa, y del Banco de Inglaterra, que se espera una rebaja de los tipos del 0,25 %.

Al final de la semana, la atención se centrará en la balanza por cuenta corriente de octubre en la eurozona, el índice Gfk de clima de consumo en Alemania y en el Reino Unido, el IPP de Francia y la confianza del consumidor en Italia.

En Estados Unidos, lo más destacado será el lunes el índice del mercado inmobiliario del NAHB y la celebración de subasta de deuda a 3 y 6 meses. El martes la atención recaerá en la tasa de desempleo de noviembre, la variación de nóminas no agrícolas, el PMI, y la evolución de las ventas minoristas.

Sobre el desempleo, Cantos-Figuerola cree que no se debería producir una gran caída, tras los datos publicados recientemente por la firma de procesamiento de nóminas ADP y el informe de vacantes de empleo JOLTS.

El miércoles comparecerá el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y se publicará el índice del mercado hipotecario. Un día después, se conocerá el IPC de noviembre y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y al día siguiente el índice de precios PCE de octubre.

En el ámbito empresarial, será relevante la presentación de resultados de Micron Technology, FedEx, NIKE y Conagra Brands, entre otras.

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana en la región Asia-Pacífico destaca la decisión del Banco de Japón sobre tipos, que previsiblemente los subirá en un cuarto de punto, el viernes.

Antes de ello, el lunes se publicará la encuesta Tankan que mide la confianza empresarial; el martes el PMI y el miércoles la balanza comercial nipona.

En China el lunes saldrán los precios de la vivienda, la tasa de desempleo y las ventas minoristas; y en la India se publicará el lunes la balanza comercial de noviembre. EFE

