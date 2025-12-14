Las cartas de Jane Austen, entre lo cotidiano y lo genial, en su 250 aniversario

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 14 dic (EFE).- "Las mujeres solteras son extremadamente propensas a la pobreza", es una de las frases de la escritora británica Jane Austen en sus cartas, ahora traducidas por Amparo Llanos, fundadora del grupo de rock Dover, y publicadas con el título "Afectuosamente tuya, Jane Austen" (Renacimiento) poco antes de su 250 aniversario, el próximo martes.

Esa frase de Austen es reflejo de la situación de la mujer en su época y esta selección de sus cartas refleja "lo genial que también fue en vivir su vida cotidiana" la autora de "Orgullo y prejuicio", una autora "capaz de crear personajes vivos y de decir la verdad sobre lo que es el ser humano", ha dicho a EFE Amparo Llanos.

"Su genialidad es rotunda y sin fisuras; y estas cartas demuestran que la genialidad viene de abajo a arriba, va de lo perecedero a lo divino; la genialidad es un don que cae a pocas personas pero es algo absolutamente humano, y eso es algo fascinante, como es fascinante la calidez con la que refleja la vida cotidiana, desde cómo cuenta lo que ha preparado para comer al vestido que se le ha estropeado", ha asegurado la traductora.

Llanos está convencida de que si Austen hizo la obra que hizo fue porque su genio hubiera brotado aunque lo hubiera tenido aún más difícil de cómo ya lo tenían las mujeres a finales del XVIII y principios del XIX: "Incluso a la sociedad actual le cuesta muchísimo reconocer que la genialidad pueda ser encarnada por una mujer, y Jane Austen es un genio universal a la altura de Shakespeare y Cervantes".

Solo en cinco años de su juventud Austen escribió "dos grandísimas novelas y una obra cumbre de la literatura universal", escribe Llanos en la introducción a esta edición en alusión a "Orgullo y prejuicio", "Sentido y sensibilidad" y "La abadía de Northanger".

Si consiguió triunfar en su época y hacerlo en vida fue "porque no podía dejar de hacerlo, de grande que era su don y su talento", ha añadido Llanos, quien ha asegurado que la escritora poseía "una inteligencia suprema, por lo que debió tener choques en la sociedad que vivía, a la que le sobraba su inteligencia".

Fue una mujer feliz, "de buen talante, y jovial, y contaba muchas cosas a través de la ironía, como en sus novelas, y de vez en cuando con un poquito de mordacidad, aunque eso solo en sus cartas, nunca en las novelas; y hasta en sus últimas cartas, ya muy enferma, se nota su alegría de vivir".

La correspondencia de la autora de "Sentido y sensibilidad" y "Emma" arrancó el 10 de enero de 1796, cuando tenía veinte años, y terminó el 28 de mayo de 1817, dos meses antes de morir, con 41 años. De todas sus cartas se conservan solo 161, de las que Llanos ha seleccionado y traducido 73 para esta edición.

Llanos confiesa un "respeto fervoroso" por la obra de Austen y que "en los momentos tenebrosos de la vida" se refugia y hasta se refocila en sus novelas y en sus cartas "como si fueran el mejor de los mundos posibles", y con ese entusiasmo ha abordado esta traducción.

"Cuando traducía me levantaba de la mesa como imbuida por Jane Austen, como si ella estuviera hablando por mí; puede sonar ingenuo o incluso insolente, pero era así como lo sentía, como si estuviera dentro de ella, y cuando me iba a dormir soñaba con ella y con alguna de las frases que traducía, o sea que he estado más cerca de ella que nunca", ha concluido con humor. EFE