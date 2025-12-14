La RFEF desestima la petición de Las Palmas de aplazar su partido de hoy en Ceuta

Las Palmas de Gran Canaria, 14 dic (EFE).- El juez único de competiciones profesionales de la RFEF ha desestimado la petición de la Unión Deportiva Las Palmas de que se aplazase el partido que debe disputar este domingo en Ceuta contra el equipo de la ciudad.

En consecuencia, el encuentro AD Ceuta-UD Las Palmas se jugará esta tarde en el estadio Alfonso Murube a las 21.00 horas (20.00 en Canarias), como estaba programado, según ha informado el club grancanario en sus redes sociales.

La UD Las Palmas había pedido que el choque se pospusiera, en vista de las dificultades que la borrasca Emilia le estaba generando para desplazarse a la ciudad norteafricana.

El equipo tenía previsto volar este sábado a Tetuán (Marruecos) para desde allí seguir viaje por carretera a Ceuta, pero tuvo que suspender sus planes ante la alerta declarada en Canarias y los problemas que la borrasca generaba para el tráfico aéreo.

Las Palmas ha viajado este domingo y el juez único ha considerado que no se da una causa de fuerza mayor que impida jugar el partido. EFE