La Marató dedica más de 17 horas en directo en Cataluña para sensibilizar sobre el cáncer

Barcelona, 14 nov (EFE).- El programa La Marató 2025 ofrecerá este domingo en Cataluña más de 17 horas en directo para sensibilizar sobre la prevención y detección precoz del cáncer e impulsar la investigación para luchar contra esta enfermedad.

Con el lema 'Detectémoslo, arreglémoslo', 3Cat y la Fundació La Marató ofrecerán una programación en directo que se prolongará hasta la madrugada mediante un despliegue coordinado por todo el territorio catalán que difundirá a través de televisión, radio y plataformas digitales.

La campaña informará sobre una enfermedad con más de 200 tipologías y pondrá el acento en que la prevención, los cribados y la consulta precoz salvan vidas.

Además, hará visible el trabajo coordinado de profesionales sanitarios, pacientes, familias, voluntariado y entidades de todo el país.

La jornada comenzará a primera hora de la mañana con una edición especial de 'El suplement' de Catalunya Ràdio, con Roger Escapa desde el Port de Tarragona.

A partir de las 9:00 horas, Ramon Pellicer conducirá La Marató en TV3 desde la Torre Bellesguard, obra de Antoni Gaudí y antigua clínica oncológica entre 1944 y 1969. Por la tarde, el programa continuará desde el plató 1 de Sant Joan Despí.

En el programa intervendrán voces que han vivido el cáncer de cerca, como Júlia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio o Andrea Fuentes, entre otros, junto a testigos anónimos que ayudarán a entender el impacto de la enfermedad en el día a día.

A lo largo de la jornada, actuarán artistas como Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres o Lax'n'Busto. La banda de La Marató, que estará presente durante todo el día, será The Txandalls.

Los donativos se podrán hacer a través de la web de La Marató, en el Bizum 33333, por transferencia bancaria y en el teléfono 900 21 50 50, que estará operativo solo el domingo.

Más de 1.200 voluntarios se repartirán entre las cuatro sedes de atención telefónica para recoger los donativos: Fira de Barcelona, Palau de Congressos de Girona, Universitat de Lleida y Port de Tarragona.

En sus 33 ediciones, La Marató ha recaudado 257,5 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos con la participación de 1.762 equipos y 11.541 investigadores e investigadoras. EFE

