Espana agencias

La Audiencia juzga al yihadista que atacó con un hacha un McDonald´s de Badalona en 2024

Guardar

Madrid, 14 dic (EFE).- La Audiencia Nacional juzga este miércoles al hombre que atacó con un hacha un establecimiento de McDonald´s del centro comercial Mágic de Badalona (Barcelona) el 27 de marzo del pasado año.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide cuatro años y seis meses de prisión para el acusado por un delito de daños con fines terroristas además de una indemnización de 7.602 euros a la empresa por los daños al local.

El Ministerio Público relata que el acusado, Hamza Waris, de 28 años y nacido en Pakistán, ante la reacción de Israel al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 intensificó y focalizó su actividad en torno a la causa palestina "desde una dimensión radical y violenta".

Waris, en prisión provisional el 29 de marzo de 2024, se había planteado trasladarse a Palestina para hacer la yihad, si bien ante los impedimentos que encontró decidió realizar una "acción violenta" en Barcelona.

A partir de entonces, comenzó un proceso de autoadoctrinamiento con consultas sobre organizaciones terroristas e, incluso, búsquedas sobre manejo de un fusil de francotirador, de manipulación de un kalashnikov o de la recarga rápida de su cargador, así como sobre la muerte, el paraíso y el martirio.

Fue entonces cuando decidió atacar un local de McDonald’s, en este caso, situado en el centro comercial Mágic de Badalona.

El 27 de marzo de 2024, el acusado "grabó un video de despedida", que envió a su hermano asumiendo las posibles consecuencias de su acción: "ya no puedo más, voy a romper el McDonald’s en España. Si Dios quiere y sigo vivo nos vemos y si no sigo vivo reza por mí para que Dios me conceda el paraíso".

Su hermano le respondió: "¿Qué vas a hacer tú solo? Haz un grupo de 8-10 personas, para que salga en la noticia también. Una persona sola no puede hacer nada, es como estar invitando a la muerte. Yo no te paro, pero te aconsejo que antes de hacer esto crea un equipo".

El mensaje no le disuadió. Entonces cogió de su mochila un pañuelo palestino que se anudó, sacó un hacha de la mochila, se dirigió al local y comenzó a golpear los cristales "provocando la huida despavorida de las personas, adultos y niños que allí se encontraban, causando un clima de terror e histeria colectivos".

Finalmente fue inmovilizado por un ciudadano, llegando posteriormente un agente de los Mossos d’Esquadra fuera de servicio, hasta que llegaron más agentes policiales.

Al ser detenido, manifestó a un agente de policía: "esta mañana he visto en Facebook que han muerto niños palestinos en manos de israelíes y como los americanos les apoyan, por eso he ido a destrozar el McDonald’s, porque es americano". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un accidente entre tres camiones corta la AP-7 en Castellón durante toda la noche

Infobae

Viernes 12 de diciembre de 2025

Infobae

El Congreso abre hoy sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una expos

Material inédito de los archivos parlamentarios estará disponible para que miles de personas exploren hitos históricos de la relación con la Unión Europea, en una muestra especial que acompaña la apertura del Congreso en el aniversario constitucional y europeo

El Congreso abre hoy sus

Efemérides del 15 diciembre

Infobae

Torró presenta hoy el informe sobre Salazar y convoca a una reunión a las responsables de Igualdad del PSOE

En medio de crecientes reclamos para acelerar protocolos frente a denuncias internas, la secretaria de Organización encabezará hoy un encuentro con portavoces y delegadas, en el contexto de una crisis de confianza dentro del Partido Socialista

Torró presenta hoy el informe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

La venta de Warner mantiene

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas