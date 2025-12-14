Juventudes socialistas gallegas exigen explicaciones ante las denuncias de acoso

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- Xuventudes Socialistas de Galicia, la organización juvenil del PSdeG, exige la convocatoria de un Comité Nacional extraordinario del partido para que la dirección autonómica dé explicaciones "de manera clara y transparente" ante las denuncias sobre acoso sexual contra su exlíder en Lugo Jóse Tomé.

Según comunica en un nota de prensa, va a trasladar la dirección gallega la necesidad de convocar de manera "urgente" este órgano, el máximo entre congresos, tal y como se acordó este sábado en una reunión de la militancia juvenil en la que hubo "diversidad de opiniones" sobre la respuesta del PSdeG a este caso, que ha llevado a la renuncia de Tomé como presidente de la Diputación de Lugo.

Pese a esa diversidad, la organización juvenil concluye que no se ha sabido gestionar comunicativamente esta "crisis" y existe una "alta confusión" por las "importantes contradicciones generadas por la información cruzada y sesgada de los medios", así como por las sucesivas declaraciones oficiales del partido esta semana.

Además consideran que el protocolo para afrontar posibles casos de acoso "no funciona" y que la única manera de castigar el machismo "es en los tribunales" y no a través de un canal de denuncias anónimas que creen que la propia militancia desconoce y que "confunde anonimato con confidencialidad".

También reclaman una explicación más detallada de lo que sucedió en las reuniones con la persona intermediaria de la supuesta víctima.

Todas estas explicaciones y reflexiones creen que solo pueden ser resuelta sen un Comité Nacional "a puerta cerrada, sin el intrusismo y manipulación de los medios" y "con la exigencia y asunción de responsabilidades debidas".

Por eso, instan a las Juventudes Socialistas de España a que, por su parte, reclamen igualmente un Comité Federal del PSOE para aclarar estas mismas cuestiones a nivel nacional.

Porque "Pedro Sánchez y este Gobierno ya tienen suficientes enemigos, dentro y fuera de España y del partido, como para que una cadena de errores propios nos lleve a perder el último bastión de progreso de la UE", advierten. EFE