Espana agencias

Juventudes socialistas gallegas exigen explicaciones ante las denuncias de acoso

Guardar

Santiago de Compostela, 14 dic (EFE).- Xuventudes Socialistas de Galicia, la organización juvenil del PSdeG, exige la convocatoria de un Comité Nacional extraordinario del partido para que la dirección autonómica dé explicaciones "de manera clara y transparente" ante las denuncias sobre acoso sexual contra su exlíder en Lugo Jóse Tomé.

Según comunica en un nota de prensa, va a trasladar la dirección gallega la necesidad de convocar de manera "urgente" este órgano, el máximo entre congresos, tal y como se acordó este sábado en una reunión de la militancia juvenil en la que hubo "diversidad de opiniones" sobre la respuesta del PSdeG a este caso, que ha llevado a la renuncia de Tomé como presidente de la Diputación de Lugo.

Pese a esa diversidad, la organización juvenil concluye que no se ha sabido gestionar comunicativamente esta "crisis" y existe una "alta confusión" por las "importantes contradicciones generadas por la información cruzada y sesgada de los medios", así como por las sucesivas declaraciones oficiales del partido esta semana.

Además consideran que el protocolo para afrontar posibles casos de acoso "no funciona" y que la única manera de castigar el machismo "es en los tribunales" y no a través de un canal de denuncias anónimas que creen que la propia militancia desconoce y que "confunde anonimato con confidencialidad".

También reclaman una explicación más detallada de lo que sucedió en las reuniones con la persona intermediaria de la supuesta víctima.

Todas estas explicaciones y reflexiones creen que solo pueden ser resuelta sen un Comité Nacional "a puerta cerrada, sin el intrusismo y manipulación de los medios" y "con la exigencia y asunción de responsabilidades debidas".

Por eso, instan a las Juventudes Socialistas de España a que, por su parte, reclamen igualmente un Comité Federal del PSOE para aclarar estas mismas cuestiones a nivel nacional.

Porque "Pedro Sánchez y este Gobierno ya tienen suficientes enemigos, dentro y fuera de España y del partido, como para que una cadena de errores propios nos lleve a perder el último bastión de progreso de la UE", advierten. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Senado tendrá el último control al Gobierno del año y la declaración de Santos Cerdán

Infobae

Las lluvias superan los 100 litros en la Safor, al sur de Valencia, en las últimas 4 horas

Infobae

Indemnizan con 175.000 euros a familia de varón por tardar 2 años en diagnosticar cáncer

Infobae

Atropella a una mujer y se da a la fuga cuando conducía sin permiso en vigor por Sevilla

Infobae

Piden 4 años de prisión a un pastor por apropiarse de medio millón de euros de su iglesia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas