Hoy será noticia. Lunes, 15 de diciembre

GOBIERNO BALANCE

Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos.

ELECCIONES ARAGÓN

El presidente de Aragón oficializa este lunes el adelanto electoral

Zaragoza (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá este lunes en una rueda prensa para oficializar el adelanto electoral en la comunidad, previsiblemente para el 8 de febrero.

Tras el fracaso en las negociaciones de Azcón con Vox para sacar adelante el presupuesto de Aragón de 2026, el presidente ha convocado a los medios de comunicación a las 11.30 horas tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que aprobará el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que se publicaría el martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

ESTATUTO SANIDAD

Sanidad consultará con los sindicatos si retira el estatuto marco como ha pedido el PP

Madrid (EFE).- Tras cuatro días consecutivos de huelga de médicos en toda España, el Ministerio de Sanidad se reúne con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco para consultarles si retira el borrador y, con ello, todas las mejoras que introduce para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como le ha exigido el PP.

Este lunes trasladará a las organizaciones del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- la exigencia de los populares, que lo que implica es quedarse con el estatuto de 2003 y, con ello, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.

JUICIO VILLAREJO

Arranca un nuevo juicio al comisario Villarejo por un presunto espionaje empresarial

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional celebra desde este lunes un nuevo juicio del caso Tándem al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo por otro presunto espionaje empresarial, en este caso a Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis y ligado al sector deportivo.

Se juzga el proyecto Grass, por el que la Fiscalía pide que se condene a Villarejo a doce años de prisión por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Junto con el comisario, se sentarán en el banquillo su socio Rafael Redondo y el empresario que presuntamente lo contrató para espiar a su exsuegro Molpeceres, Antonio Erico Chávarri, propietario de la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios, que entró en concurso en 2012.

TIEMPO BORRASCA

Suspendidas las clases en 32 centros de la Comunidad Valenciana por la borrasca

Madrid (EFE).- La borrasca Emilia, que ha dejado este domingo lluvias muy intensas a su paso por las provincias de Almería y Valencia, ha motivado la suspensión este lunes de las clases en una treintena de centros de la Comunidad Valenciana.

Las previsiones han llevado a la Comunidat Valenciana a suspender las clases de mañana, lunes, por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. La Universitat de València también ha anulado las clases presenciales en todos sus campus e instalaciones hasta las 15 horas del lunes.

TRÁFICO NAVIDAD

La DGT intensifica los controles de alcohol y drogas en la semana de las comidas navideñas

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica desde este lunes los controles del alcohol y drogas al volante, justo en la semana en la que tradicionalmente se celebran comidas y cenas navideñas entre amigos y compañeros de trabajo.

Se trata de una nueva campaña de control y concienciación sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción y que se llevará a cabo entre los días 15 y 21 de este mes. Los controles, a cargo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier vía.

EL TIEMPO

Las lluvias serán muy fuertes en todo el este peninsular

Madrid (EFE).- Las lluvias volverán a ser este lunes muy fuertes y persistentes en todo el este peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha adelantado que se registrarán tormentas y granizo en muchas zonas del área mediterránea.

Las precipitaciones se centrarán durante la primera mitad del día en el Levante y sureste peninsular, mientras que en la segunda parte del día se desplazarán hacia el noreste peninsular, y los chubascos serán también localmente fuertes al final del día en el norte de Galicia, oeste de Asturias y en el Estrecho.

EFE

fp