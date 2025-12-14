Hallan el cadáver de hombre en zona de difícil acceso cerca de Venta de Baños (Palencia)

Palencia, 14 dic (EFE).- La Guardia Civil ha informado del hallazgo del cadáver de un hombre en un terraplén entre las autovías A-62 y A-67, cerca de Venta de Baños (Palencia), que podría ser el vecino de la localidad desaparecido el pasado 26 de agosto.

En torno a las 12:30 horas de este domingo un ciudadano localizó el cuerpo en una zona de difícil acceso situada en un terraplén, entre una masa arbórea ubicada en la bifurcación de las autovías A-62 y A-67, y dio aviso inmediatamente a los servicios de emergencias, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, incluido un equipo de la Policía Judicial, encargado de determinar la identidad del fallecido y de verificar si pudiera tratarse del vecino de Venta de Baños cuya desaparición se denunció a finales del pasado mes de agosto.

Hasta el momento se ha podido comprobar que la vestimenta y la documentación corresponden con la del vecino desaparecido, si bien la identificación definitiva queda pendiente de la confirmación por parte de los médicos forenses.

Desde su desaparición, la Guardia Civil ha coordinado múltiples dispositivos de búsqueda en los que han participado patrullas de seguridad ciudadana, la USECIC, motoristas del SEPRONA, drones del Equipo PEGASO, helicópteros del Servicio Aéreo, perros del Servicio Cinológico especializados en la localización de personas e incluso equipos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) para las búsquedas en ríos.

También participaron vecinos y amigos del desaparecido, así como la Policía Local de Venta de Baños. EFE

