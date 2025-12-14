Espana agencias

Gustavo Costas lamentó la final perdida: “No lo supimos mantener”

Guardar

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Gustavo Costas, técnico de Racing Club, lamentó la final perdida ante Estudiantes, le agradeció a sus jugadores, felicitó al rival pero sentenció que su grupo merecía el título.

“Este grupo dejó todo porque sufrimos muchas lesiones y sanciones en un contexto de mucho calor. Quiero agradecerle a mis jugadores por dejar todo hasta el final. Quizás merecíamos un poco más, no supimos mantener hasta el final y nos empataron en la última jugada. Los chicos hicieron un buen partido en una final sin muchas chances de convertir”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

“Además quiero felicitar a Estudiantes por este logro. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”, agregó.

“Por último voy a agradecerle a la gente de Racing, tanto a los que vinieron como a los que fueron al Cilindro. Hay que seguir adelante tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Quedo en deuda porque cuando llegué al club dije que veníamos a ganar y no a competir”. EFE

EFE

