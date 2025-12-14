Gudelj: "Esta victoria nos da una tranquilidad enorme"

Sevilla, 14 dic (EFE).- El capitán del Sevilla, el serbio Nemanja Gudelj, destacó tras la goleada por 4-0 ante el Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán que esta victoria les da "una tranquilidad enorme", al ascender su equipo hasta la octava plaza de LaLiga EA Sports con 20 puntos, con cinco de diferencia sobre la zona de descenso.

Gudelj, que volvió a jugar de central en una defensa de cinco, como en el empate de hace una semana en el campo del Valencia (1-1), afirmó a Movistar+ que este triunfo "viene muy bien" después de tres partidos de Liga sin ganar y resaltó que el Sevilla llevaba "mucho tiempo sin tener una victoria tan cómoda".

"Nos da una tranquilidad enorme y haber dejado la portería a cero también es muy importante", manifestó el internacional serbio, quien indicó sobre la marcha del equipo que "ni cuando ganas eres tan bueno ni cuando pierdes eres tan malo".

"Hay que seguir así, mirando partido a partido", dijo Gudelj, quien elogió la buena actuación de su compañero Akor Adams, autor del 1-0 y de dos asistencias, y recalcó que el delantero nigeriano "es muy fuerte mentalmente, tiene calidad y hoy se ha demostrado el gran jugador que es". EFE

