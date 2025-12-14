Espana agencias

Gavira: "El candidato de Vox a la Junta de Andalucía se elegirá cuando se convoquen las elecciones"

Guardar

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha querido dejar claro que el candidato del partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 se elegirá cuando "se convoquen" oficialmente los comicios, porque "lo importante es el mensaje y no el mensajero".

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha indicado que Vox siempre elige a su candidato a la Junta cuando se "convocan" las elecciones por parte del presidente de la Junta, porque lo importante son "los principios y las propuestas".

Ha agregado que "quien sea el candidato" y el que defienda esas propuestas ante la ciudadanía "es lo de menos", porque lo importante son los "mensajes y no el mensajero".

Se ha mostrado convencido de que a los militantes, afiliados o votantes de Vox "lo que menos les preocupa" es quien es el candidato a la Presidencia de la Junta, porque lo que se "prioriza es el mensaje".

Ha añadido que él personalmente "no piensa ni un segundo" en si será o no el candidato a la Presidencia de la Junta: "Yo entiendo que es una pregunta que hay que hacerme en este caso, pero yo no pienso en eso ni un segundo".

"Todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy a disposición de mi partido y de mi presidente y lo saben mi partido y mi presidente y aceptaré el destino que me pongan", ha indicado Gavira, apuntando que, se decida lo que se decida sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta, él lo apoyará.

"Ya he demostrado siempre que estoy a disposición del partido y de Santiago Abascal", ha recalcado Manuel Gavira, convencido de que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox tomará "la mejor decisión para Andalucía y para los intereses de los andaluces".

"Así que cuando se convoquen las elecciones por parte del presidente de la Junta, a los pocos días, se sabrá el nombre de la persona que encabece el proyecto de Vox", ha recalcado Manuel Gavira, quien ha expresado que, en el partido, "todo el mundo está tranquilo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado tendrá el último control al Gobierno del año y la declaración de Santos Cerdán

Infobae

Las lluvias superan los 100 litros en la Safor, al sur de Valencia, en las últimas 4 horas

Infobae

Indemnizan con 175.000 euros a familia de varón por tardar 2 años en diagnosticar cáncer

Infobae

Atropella a una mujer y se da a la fuga cuando conducía sin permiso en vigor por Sevilla

Infobae

Piden 4 años de prisión a un pastor por apropiarse de medio millón de euros de su iglesia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas