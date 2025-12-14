Gavira: "El candidato de Vox a la Junta de Andalucía se elegirá cuando se convoquen las elecciones"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha querido dejar claro que el candidato del partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 se elegirá cuando "se convoquen" oficialmente los comicios, porque "lo importante es el mensaje y no el mensajero".

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha indicado que Vox siempre elige a su candidato a la Junta cuando se "convocan" las elecciones por parte del presidente de la Junta, porque lo importante son "los principios y las propuestas".

Ha agregado que "quien sea el candidato" y el que defienda esas propuestas ante la ciudadanía "es lo de menos", porque lo importante son los "mensajes y no el mensajero".

Se ha mostrado convencido de que a los militantes, afiliados o votantes de Vox "lo que menos les preocupa" es quien es el candidato a la Presidencia de la Junta, porque lo que se "prioriza es el mensaje".

Ha añadido que él personalmente "no piensa ni un segundo" en si será o no el candidato a la Presidencia de la Junta: "Yo entiendo que es una pregunta que hay que hacerme en este caso, pero yo no pienso en eso ni un segundo".

"Todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy a disposición de mi partido y de mi presidente y lo saben mi partido y mi presidente y aceptaré el destino que me pongan", ha indicado Gavira, apuntando que, se decida lo que se decida sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta, él lo apoyará.

"Ya he demostrado siempre que estoy a disposición del partido y de Santiago Abascal", ha recalcado Manuel Gavira, convencido de que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox tomará "la mejor decisión para Andalucía y para los intereses de los andaluces".

"Así que cuando se convoquen las elecciones por parte del presidente de la Junta, a los pocos días, se sabrá el nombre de la persona que encabece el proyecto de Vox", ha recalcado Manuel Gavira, quien ha expresado que, en el partido, "todo el mundo está tranquilo".