Gallardo insta al PP a no dar lecciones y asevera que en el PSOE no caben abusadores

Cáceres, 14 dic (EFE).- El candidato socialista a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha instado este domingo al PP a no dar lecciones en materia de igualdad y ha remarcado que en el PSOE “no caben machistas ni abusadores”.

El también secretario general de los socialistas extremeños ha pedido "defender" al PSOE como “el partido feminista que va a seguir dando pasos y que va a apartar a los que no respetan a las mujeres", pues "somos -ha añadido- el partido que avanza y da avance a este país".

Gallardo, que ha participado en un mitin junto al líder nacional del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cáceres, ha defendido la actuación de su partido para apartar de sus filas a quienes vulneran los principios de igualdad y feminismo, y ha puesto en valor el impulso de las mujeres socialistas "para exigir responsabilidades internas".

Por contra, ha expuesto que el PP extremeño “amparó y protegió a un alcalde condenado en firme por maltrato" en referencia -sin citarlo- al alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, que ostentó la vara de mando con el PP y, tras dejar las filas populares junto al resto de ediles del grupo municipal, fue elegido alcalde por la formación 'Por Malpartida'.

“¿Y estos nos van a dar lecciones a nosotros?”, ha cuestionado Gallardo. “Ninguna”, ha respondido seguidamente Gallardo, quien considera que el PP mantiene "camuflado" a dicho alcalde.

En materia sanitaria, el candidato del PSOE ha criticado el “deterioro” de la Atención Primaria y ha alertado de los retrasos actuales para acceder al médico de cabecera. En este sentido, ha asegurado que, de presidir la Junta, destinará el 25 por ciento del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, ámbito que el PP “ha debilitado”.

Gallardo también ha puesto en valor las políticas sociales del Gobierno de España y ha destacado la subida de las pensiones y de los salarios mínimos, medidas que “han mejorado la calidad de vida de miles de extremeños”.

El candidato socialista ha remarcado que las subidas de salario y de pensiones auspiciadas por el Gobierno central han beneficiado especialmente a las mujeres, históricamente más afectadas por la precariedad salarial, y ha defendido que el avance en igualdad con gobiernos socialistas ha hecho a Extremadura “más justa y mejor”.

En clave electoral, Gallardo ha llamado a la movilización de izquierdas y ha augurado que el PP “se va llevará una gran sorpresa” en las urnas.

"Soy como el hierro; cuando más palos me dan, más duro me vuelvo”, ha dicho Gallardo en alusión a las críticas por estar procesado y, al mismo tiempo, ser candidato, si bien ha añadido que también es "como la goma; por mucho que me estiren vuelvo a mi posición original, que es, ni más ni menos, que la defensa de lo que creo”. EFE

