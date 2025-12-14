Espana agencias

Fede Valverde: "El equipo sacó hoy su orgullo"

Madrid, 14 dic (EFE).- El uruguayo Fede Valverde, capitán del Real Madrid en el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés (1-2), aseguró que necesitaban el triunfo para "cambiar la dinámica" y resaltó el "orgullo, las ganas de luchar y pelear" como claves en la reacción.

"Después de varios partidos complicados era muy importante ganar para seguir peleando en LaLiga. Con muchas bajas por lesiones y por expulsiones, creo que el equipo sacó hoy su orgullo, con ganas de luchar y pelear. Nos llevamos tres puntos de un campo muy importante", analizó.

"Teníamos muy claro que había que salir a ganar, luchar por tres puntos claves para seguir luchando por LaLiga. El equipo siguió insistiendo, peleando, luchando, trabajó con mucho orgullo. La primera parte antes del gol estábamos jugando muy bien, después nos replegamos mucho y nos costó salir jugando con balón pero encontramos el gol de Rodrygo y seguimos", añadió en Real Madrid TV.

Admitió Fede Valverde que está jugando con molestias físicas. "El equipo me necesitaba", confesó. Y reconoció que debía dar un paso al frente en el mal momento del Real Madrid como capitán. "Después de varias derrotas el equipo necesitaba vencer y yo, como capitán, tuve que hacerme cargo como primer responsable cuando las cosas no van bien. Hoy era un gran partido para cambiar esa dinámica".

Por último, felicitó al canterano Víctor Valdepeñas por su debut. "Felicito a 'Valde' que ha hecho un partidazo en su debut. Estamos muy contentos por él y ojalá tengan muchas oportunidades varios jóvenes de la cantera que siempre es lindo que debuten". EFE

EFE

