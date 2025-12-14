Espana agencias

Etta Eyong se marcha con Camerún y se pierde seguro dos partidos del Levante

Valencia, 14 dic (EFE).- El delantero del Levante Etta Eyong se incorporará este lunes a la concentración de Camerún para disputar la Copa de África en Marruecos y se perderá, al menos, el duelo del miércoles en León de la Copa del Rey y el choque ante la Real Sociedad del 20 de diciembre.

Camerún debutará en la Copa de África el 24 de diciembre ante Gabón y jugará otros dos partidos de la primera fase del torneo africano. Será ante Costa de Marfil (28 de diciembre) y Mozambique (31 de diciembre).

En el caso de que Camerún supere la primera ronda de la Copa de África, Etta se perdería también el encuentro de LaLiga EA Sports que el Levante tiene previsto jugar el 4 de enero de 2026 ante el Sevilla a domicilio. EFE

