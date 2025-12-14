España confía en Bruselas para dejar de ser una isla energética "tras años de parálisis"

Madrid, 14 dic (EFECOM).- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, valora la iniciativa de Bruselas de acelerar las interconexiones entre la península Ibérica y Francia, y confía en que "marque, tras años de parálisis, un verdadero punto de inflexión" que permita a España y Portugal "dejar de ser una isla energética" en Europa.

Además, el Gobierno español trabajará "intensamente" para que durante los próximos meses la Unión Europea (UE) se dote de nuevos mecanismos de gobernanza que permitan superar el enfoque bilateral que han tenido hasta ahora las interconexiones, ha avanzado Groizard en declaraciones a EFE antes de participar en el Consejo de Energía de la UE de mañana lunes.

Ese día se debatirá el 'Grid Package', también conocido como Paquete Europeo de Redes, el paquete legislativo propuesto el pasado miércoles por la Comisión Europea para reforzar las redes eléctricas y de hidrógeno en la región, integrar mejor en el sistema comunitario las islas energéticas como la península Ibérica y ahorrar miles de millones de euros en importaciones de combustibles fósiles.

De cara a mejorar la integración del mercado europeo, Bruselas identifica como "cuellos de botella" a ocho "autopistas energéticas" que urge a desatascar, dos de las cuales afectan a España.

Se trata de las conexiones eléctricas planificadas a través de los Pirineos y del futuro corredor del hidrógeno que llegará a Alemania.

En concreto, los nexos eléctricos son infraestructuras de alta tensión por los Pirineos a través de Navarra y Aragón, destinados a elevar la capacidad de intercambio entre España y Francia y a reducir la histórica infraconexión de la península Ibérica, que sigue muy por debajo del objetivo europeo del 15 % fijado para 2030.

"Existe una fuerte dimensión política. Por eso es importante que estos grupos de alto nivel también se reúnan a nivel político, y que los proyectos cuenten con el máximo respaldo político desde esta institución", dijeron fuentes europeas sobre la presión que podía ejercer la Comisión para que Francia desbloquee el desarrollo de las infraestructuras.

Una posición que celebra Groizard ya que, "por fin", las interconexiones con Francia se han convertido en una "prioridad política comunitaria".

En cualquier caso, España va a trabajar "intensamente" para que la UE se dote de nuevos mecanismos de gobernanza con los que se supere el tradicional enfoque bilateral de las interconexiones.

"Hablamos de proyectos estratégicos para el conjunto de la UE y que requieren, por tanto, una gobernanza a nivel comunitario", subraya.

El Consejo abordará, asimismo, la negociación del reglamento 'Conectar Europa', la principal herramienta comunitaria para financiar las interconexiones, cuyos recursos crecen sensiblemente.

"Recibimos muy positivamente la evolución de la propuesta, que consideramos equilibrada y alineada con el objetivo estratégico de alcanzar una auténtica Unión de la Energía", cuenta Groizard.

En materia de financiación, el "número dos" de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que España, junto con Portugal, ha solicitado que el Consejo analice la necesidad de evitar que las subvenciones a los costes energéticos por parte de algunos Estados miembros "distorsionen" el mercado único.

España estará representada en el Consejo de Energía de la UE de este lunes por Groizard. Además de las cuestiones antes mencionadas, los asistentes intercambiarán impresiones sobre el vínculo entre energía y seguridad con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

De acuerdo con el orden del día de la reunión, abordarán la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas y la mejor manera de reforzar la interacción entre la política energética y la seguridad, tanto a corto como a largo plazo.

Acto seguido, Chipre presentará el programa de trabajo de su próxima Presidencia del Consejo.

Mientras que, durante el almuerzo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, en sus siglas en inglés), Fatih Birol, se unirá para debatir sobre la seguridad de suministro y la competitividad europeas en un panorama energético mundial cambiante. EFECOM