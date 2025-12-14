Espana agencias

Encuentran el cadáver de un hombre en Lo Pagán (Murcia) con heridas de arma blanca

San Pedro del Pinatar (Murcia), 14 dic (EFE).- Un hombre, sin identificar todavía, ha sido hallado muerto este domingo en la pedanía de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar (Murcia), con signos de muerte violenta al encontrarse sobre un charco de sangre y lesiones compatibles con un arma blanca.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, ha informado a EFE de que los hechos han ocurrido alrededor de las seis de la mañana de este domingo en la calle Berlín de la población cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso telefónico de que había una persona tumbada en la calle, aparentemente muerta.

El 112 movilizó a la zona a Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario, que solo pudo certificar la muerte de la víctima.

Según la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a una muerte violenta por arma blanca, y se ha iniciado la investigación para identificar y detener al responsable de los hechos.

El fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cartagena para la práctica de la autopsia y determinar, así, las causas de la muerte. EFE

