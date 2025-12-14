Espana agencias

ElPozo refuerza su liderato y el Viña Albali se jugará la Copa de España en Manzanares

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida FS reforzó su liderato en la Primera División de fútbol sala tras imponerse por 3-5 al Viña Albali Valdepeñas en un encuentro exigente y de alto ritmo disputado en el Virgen de la Cabeza.

Con este triunfo, el conjunto murciano alcanza los 35 puntos a falta de una jornada para el cierre de la primera vuelta, consolidándose en la primera plaza de la clasificación, que podría asegurar si el Barça se deja esta tarde (19:00 horas) algún punto ante el Industrias Santa Coloma.

El equipo dirigido por Josan González supo golpear en los momentos clave de un partido que comenzó con dominio territorial de los locales. Valdepeñas generó las primeras ocasiones, obligando a Edu Sosa a intervenir con acierto desde los primeros minutos. El guardameta murciano fue decisivo durante toda la primera mitad, sosteniendo a los suyos cuando más apretaba el conjunto azulón.

El marcador se abrió tras un error defensivo local que aprovechó el brasileño Gadeia para adelantar a ElPozo. Poco después, su compatriota Dener amplió la ventaja (0-2) tras un primer aviso.

Viña Albali reaccionó antes del descanso con el tanto de Alberto, que ajustó el choque y mantuvo vivas las opciones locales al intermedio (1-2).

Tras el paso por vestuarios, el encuentro ganó en intensidad y contacto, con más faltas y amonestaciones. En ese contexto, ElPozo volvió a mostrarse eficaz y Adriçan Rivera asistió a Álex García en una acción al segundo palo para el 1-3, y Rafa firmó el cuarto tras una gran jugada individual.

Boyis recortó distancias y devolvió la esperanza a la grada, pero el juego de cinco de Valdepeñas en los minutos finales fue castigado por Rivera, que anotó el quinto gol murciano, para que Silveira cerró el marcador a segundos del final.

La victoria permite a ElPozo afianzarse aún más en el liderato, mientras que el Viña Albali Valdepeñas queda emplazado a un duelo decisivo en la última jornada de la primera vuelta. El próximo día 27, el conjunto de Marlon Velasco se jugará un puesto en la Copa de España en la pista del Quesos El Hidalgo Manzanares, un rival directo que también pelea por estar en el torneo. Un partido a todo o nada que marcará el futuro copero de ambos equipos. EFE

