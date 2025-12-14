El Valencia solicita a la acb el aplazamiento del partido de esta tarde ante el Zaragoza

Valencia, 14 dic (EFE).- El Valencia Basket ha informado que tras la reunión del CECOPI de esta mañana, Ayuntamiento e instituciones han mantenido sus indicaciones por la alerta de fuertes lluvias, por lo que el club ha solicitado a la acb el aplazamiento del partido de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza previsto para las 18.00 horas en el Roig Arena.

El club valenciano ha informado que "las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha". "En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada", añade.

La FEB también decidió aplazar en la noche del sábado el partido de la Liga Femenina que en la mañana de este domingo debían disputar el Valencia y el Zaragoza en el Roig Arena. EFE