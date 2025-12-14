El Real Oviedo despide a Luis Carrión tras caer goleado en Sevilla

Oviedo, 14 dic (EFE).- El Real Oviedo, dos horas después de caer goleado ante el Sevilla (4-0), ha anunciado el despido de su entrenador, Luis Carrión, y ya busca al que será el tercer técnico de lo que va de temporada.

"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado.

Luis Carrión inició su segunda etapa como entrenador del Real Oviedo a mediados de octubre y desde entonces el equipo carbayón no sabe lo que es ganar: ocho partidos disputados, cuatro derrotas y cuatro empates; además, los azules solo consiguieron marcar en uno de esos ocho partidos.

"Es un día para pedir bastantes disculpas, no tiene demasiada explicación este partido porque no estábamos siendo esto. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas", dijo Carrión en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, minutos después de la derrota ante el Sevilla.

En la Copa del Rey, incluso, el Oviedo cayó con claridad (4-2) en primera ronda ante el Ourense, rival de dos categorías por debajo de la Primera División, algo que no ayudó a calmar un ambiente social ya muy agitado por el regreso de Carrión y el despido de Veljko Paunovic.

El Real Oviedo, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, suma 10 puntos y es penúltimo de Primera División, a cinco puntos de la permanencia y la próxima jornada recibirá al Celta. EFE

