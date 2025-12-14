El Rayo, a enderezar el rumbo, y el Betis a mantener la pujanza en zona europea

Madrid/Sevilla, 14 dic (EFE).- El Rayo, que lleva cinco partidos de Liga sin ganar en Vallecas, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria continental ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos.

El equipo madrileño llega a la cita solo tres días después del largo viaje a la ciudad polaca de Byalistok, de la que salió eufórico tras ganar al Jagiellonia y poder depender de sí mismo en la jornada final de la fase de grupos de la Liga Conferencia para acceder a octavos.

El objetivo ahora es enderezar el rumbo en la Liga para separarse del descenso y volver a celebrar un triunfo, algo que no hace desde el 26 de octubre, cuando venció por la mínima al Alavés. Desde entonces el equipo solo ha sumado tres puntos de quince en juego.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con la importante baja por sanción del centrocampista Unai López, pero recupera al mediocentro senegalés Pathé Ciss, que podría tener su oportunidad en la medular por Gerard Gumbau.

En la punta de ataque lo que parece más probable es que Sergio Camello salga de inicio como referencia y, una línea por detrás, Jorge de Frutos.

El Betis, por su parte, llega al Estadio de Vallecas con la ambición de seguir pujante en la zona alta de la tabla, en la que es sexto con 24 puntos, y la aspiración de recortar distancias con los equipos que le anteceden, entre ellos Villarreal, Atlético de Madrid y Espanyol, en su aspiración de luchar por clasificarse para la Liga de Campeones.

El conjunto del chileno Manuel Pellegrini, quien elogió en la previa al Rayo, un rival con "un fútbol ofensivo" y que "lo está haciendo bastante bien" en LaLiga y en la competición europea, tiene el ánimo reforzado después de lograr el jueves el pase a la siguiente fase de la Liga Europa ('Top 24') y de estar bien colocado para hacerlo directamente a los octavos.

Los verdiblancos ganaron con placidez al Dinamo de Zagreb (1-3) en la sexta y antepenúltima jornada de la liguilla de la 'Europa Ligue', y ahora quieren refrendar ese buen momento en un campo "siempre complicado" como el de Vallecas, según Pellegrini, por sus reducidas dimensiones y resarcirse de su última derrota en LaLiga ante el Barcelona (3-5).

Antes de perder contra los azulgranas, el Betis había enlazado ocho partidos sin perder. Cuatro fueron en Liga, con 2 triunfos -entre ellos el del derbi en el campo del Sevilla (0-2) hace dos jornadas- y 2 empates; dos en la Copa del Rey y otros tantos en la Liga Europa.

Por ello, el equipo andaluz pretende demostrar ante el Rayo que mantienen un nivel de crecimiento constante a pesar de las bajas con las que acudirá a Vallecas, donde Pellegrini no podrá contar con los laterales Bellerín y el dominicano Junior, ni con el mediapunta Isco Alarcón, que siguen en proceso de recuperación de sus lesiones, y tampoco con el congoleño Bakambu y los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat.

Los tres últimos se han marchado con sus selecciones para la Copa de África. De ellos, Amrabat se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, mientras que Abde, en un gran estado de forma, es un fijo para Pellegrini y le sustituirá Rodrigo Riquelme, quien se reivindicó con una gran actuación tanto en Copa como en Zagreb. También puede haber cambios en la portería con el regreso de Pau López por Álvaro Valles.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau o Ciss; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Real Betis: Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Estadio: Vallecas.

Horario: 21:00. EFE