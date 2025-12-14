Espana agencias

El protagonista de la jornada 16: el renacer de Rodrygo

Roberto Morales

Madrid, 14 dic (EFE).- Rodrygo ha vuelto. Tras un largo tiempo en la sombra, sin gol y alejado de su identidad, en Mendizorroza cerró su mejor semana de la temporada para reencontrarse con la imagen de jugador importante del Real Madrid. Fulminó su sequía de 32 partidos sin gol con una gran actuación ante el Manchester City y dio el triunfo más necesitado para Xabi Alonso ante el Alavés.

Vuelve a sentirse importante Rodrygo en el Real Madrid jugando en una demarcación en la que había dejado de participar, en el extremo derecho. Su deseo de jugar en su sitio natural, la banda izquierda, abrió una competencia con su compatriota Vinícius en el que tenía poco que ganar y su equipo mucho que perder.

En cuanto Xabi dio la continuidad que demandaba 'Vini', los minutos para un Rodrygo carente de gol en sus oportunidades, se rebajaron. El regreso a la posición en la que se convirtió en un jugador importante del Real Madrid, ha acabado provocando el retorno de la imagen que se espera del brasileño. Voló ante el City y confirmó su regreso en Mendizorroza en su segunda titularidad consecutiva.

Aumentando la intensidad defensiva que pide el técnico tolosarra a los jugadores ofensivos con sacrificio, Rodrygo apareció por todas las zonas de ataque y se asoció bien con sus compañeros. Su buena actuación tuvo el broche a los 76 minutos cuando apareció en boca de gol para aprovechar la asistencia con el exterior del pie de Vinícius en una rápida acción.

Desde el 19 de enero no marcaba Rodrygo en LaLiga EA Sports, cuando lo logró ante la UD Las Palmas. Lo hizo para dar el triunfo al Real Madrid, vida en el banquillo a Xabi Alonso y cortar una dinámica negativa que se acercaba al año de un jugador al que necesita el equipo blanco en su mejor versión para tener una alternativa goleadora a Kylian Mbappé. EFE

