El Espanyol normaliza la excelencia

Barcelona, 14 dic (EFE).- El Espanyol, al firmar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga, contra el Getafe (0-1) se consolida entre los dominadores de la competición, donde es quinto con 30 puntos, y normaliza unos resultados muy por encima de los esperados al inicio del curso, donde la permanencia era, y es, el objetivo.

Los blanquiazules han ganado de forma seguida a Sevilla (2-1), Celta de Vigo (0-1), Rayo Vallecano (1-0) y Getafe (0-1). Una racha así no se producía desde la temporada 2008-09, lo que sirve para contextualizar la importancia de la trayectoria del equipo en la presente campaña.

Los catalanes, además, han firmado estos triunfos con buen juego y sensaciones. Con efectividad arriba y únicamente encajando una diana. También ganando fuera. Trabajo, exigencia y compromiso son las líneas maestras del libro de estilo del entrenador, Manolo González, más allá del laboratorio futbolístico de su despacho.

El Espanyol es, ahora mismo, uno de los gigantes de Primera. De todas formas, el vestuario periquito es muy consciente de que no puede bajar los brazos. Los futbolistas recuerdan que si no están en su mejor versión pueden sufrir batacazos como la eliminación en la Copa a manos del Atlético Baleares (1-0), de Segunda RFEF.

Mantener la tensión competitiva es el gran reto del proyecto, que ha conseguido ilusionar a los aficionados tras jugar en Segunda en la 2020-21 y la 2023-24. Trabajar, y también disfrutar, es la consigna más repetida. El momento del Espanyol, consolidado como un habitual en la zona europea, permite hacerlo.

Desde el vestuario, de todos modos, mantienen que el objetivo de la temporada sigue siendo la permanencia. Llegar a los 42 puntos, que habitualmente garantizan seguir en Primera, es la gran meta del curso. Ahora mismo, el Espanyol suma 30 en su casillero, por lo que cuatro triunfos más le permitirían alcanzar esa cifra.

El lateral Carlos Romero, en declaraciones al club, destacó la buena dinámica del grupo: "Hay que disfrutarlo muchísimo porque estamos en un momento increíble. El equipo se siente muy seguro y con mucha confianza. Cada partido es muy duro y sacar del Coliseum tres puntos aún nos dará más. Es muy bonito".

Por su parte, el central Fernando Calero destacó que una de las razones de esta excelente dinámica es que todos van "a una". "Creemos en el míster y en lo que nos dice. El positivismo y la alegría del vestuario siempre te ayuda a ir hacia delante", añadió el futbolista. EFE

dpb/fa/jpd