El Barça golea a Industrias (5-1) y se jugará ante ElPozo el liderato de la primera vuelta

Redacción deportes, 14 dic (EFE).-El Barça de fútbol sala mantiene vivo el pulso por el liderato de la Primera División tras imponerse con claridad al Industrias Santa Coloma (5-1) en el Palau Blaugrana, que permite al conjunto azulgrana seguir la estela de ElPozo Murcia, que continúa al frente de la clasificación con tres puntos de ventaja.

Los de Javi Rodríguez, sin embargo, no renuncian a acabar el año en lo más alto, aunque para ello necesitarán ganar al conjunto murciano en el partido del día 27 como visitantes.

El triunfo ante Industrias confirmó el buen momento del Barça, que ya había superado a los colomenses días atrás en los octavos de final de la Copa. En Liga, el equipo volvió a mostrarse sólido y efectivo, con un doblete de Pito y goles de Gauna, Erick y Antonio, en un partido que se rompió definitivamente tras el descanso.

El encuentro comenzó con máxima igualdad, aunque el Barça golpeó primero. Gauna abrió el marcador en el minuto 2 aprovechando un error defensivo visitante. Industrias no se descompuso y encontró el empate tras la revisión del VAR por unas manos en el área, transformado por Marc Tolrà. El 1-1 al descanso reflejaba el equilibrio entre dos equipos intensos y ambiciosos.

Tras la reanudación, los azulgranas dieron un paso al frente. Pito volvió a adelantar al Barça tras una asistencia de Gauna y, pese a los intentos del Industrias, Erick amplió la ventaja. Con el rival volcado y apostando por el portero-jugador, emergió la figura de Miquel Feixas bajo palos, mientras que Pito y Antonio cerraron la goleada.

Con este resultado, el Barça afronta el último compromiso del año con opciones matemáticas de liderato. El duelo directo ante ElPozo en Murcia, el próximo 27 de diciembre, será de alto voltaje y decisivo para definir la cima de la clasificación al cierre de la primera vuelta. EFE

