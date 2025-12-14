Espana agencias

El arzobispo de Tarragona dice que Argüello "va más allá" de lo que puede decir la Iglesia

Tarragona, 14 dic (EFE).- El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha afirmado este domingo que las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, “van más allá” de lo que puede decir un representante de la Iglesia, “que no se puede identificar con una opción política concreta”.

"Ciertamente, como él dice muy bien, la situación política está más bloqueada que el pasado julio, con una legislatura que está sin presupuestos y con un gobierno mucho más débil y una situación mucho más precaria", ha admitido Planellas.

"Pero debemos ser muy cuidadosos en la Iglesia al decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura, porque, según la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia no puede identificarse con ninguna opción política concreta y no está ligada a ningún sistema político”, ha indicado Planellas en declaraciones a EFE.

“Es muy legítimo que un cristiano pueda decir lo que ha dicho el arzobispo Argüello, pero yo sería muy prudente al hacer estas afirmaciones en nombre de la Iglesia o en nombre de los diversos pastores de la Iglesia”, ha añadido Planellas.

El arzobispo de Tarragona también se ha referido a las manifestaciones de Argüello sobre el artículo 2 de la Constitución.

“Cuando habla de la nación española y de las diversas nacionalidades, pone todo el énfasis en que, naturalmente, la nación española es la que tiene la soberanía. Pero aquí habría que subrayar la existencia de la nación catalana, que exige una adecuada estructura jurídico-política que haga viables los derechos nacionales que tiene Cataluña”, ha considerado Joan Planellas.

“Ahora bien, una vez dicho esto, la forma concreta más adecuada para el reconocimiento de esta nacionalidad o de las otras nacionalidades que pueda haber en el Estado español, con sus valores y prerrogativas, eso corresponde directamente al ordenamiento civil”, apunta Planellas.

Asimismo, asegura que le han parecido “muy interesantes” las declaraciones de Argüello sobre temas sociales, como el “grave problema” de la vivienda. EFE

