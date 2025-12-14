Espana agencias

Dylan Donegan y Sol Borelli, campeones del mundo júnior de surf

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- Los españoles Dylan Donegan y Sol Borelli se han proclamado este domingo campeones del mundo sub-18 de surf al ser los mejores en el un certamen disputado en Punta Rocas (Perú), informa la federación española de este deporte.

Sol Borelli ganó en categoría femenina con 15,33 puntos y por delante de la australiana Milla Coco Brown (14,60) y la francesa Clémence Schorsch (13,00).

En la masculina, Dylan Donegan se impuso por segundo año consecutivo tras haber logrado el oro Sub-16 en la edición anterior.

Superó con 17,50 puntos a los estadounidenses de Hawai Jacob Turner (15,73) y Tiger Abubo (12,50). EFE

