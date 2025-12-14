Domen Prevc repite victoria en Klingenthal

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El esloveno Domen Prevc, que también había ganado en esta rampa el sábado, repitió victoria este domingo en la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico disputada en el trampolín grande de la estación alemana de Klingenthal.

Prevc, de 26 años, reforzó su liderato en la Copa del Mundo al anotarse una prueba que ya comandaba tras la primera ronda, con un salto de 141 metros; y en la que confirmó el primer puesto en la segunda manga con otro de 140 metros y medio, que le valió para sumar 275,1 puntos: exactamente trece más que el japonés Ren Nikaido, que concluyó segundo este domingo.

Nikaido desbancó de esa posición -al intercambiar puestos- a su compatriota Ryoyu Kobayashi, que se conformó con la tercera plaza final. EFE