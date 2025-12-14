Espana agencias

Domen Prevc refuerza liderato repitiendo en Klingenthal y con su cuarto triunfo seguido

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El esloveno Domen Prevc reforzó su liderato en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al repetir este domingo la victoria del sábado en la prueba de esa competición disputada en el trampolín grande de la estación alemana de Klingenthal; donde firmó su cuarto triunfo seguido.

Prevc, de 26 años, fortaleció su liderato en el torneo de la regularidad al lograr su decimotercera victoria en la Copa del Mundo, la cuarta del curso y la cuarta seguida, repitiendo en Klingenthal el 'doblete' que firmó el fin de semana pasada en las dos pruebas disputadas en Wisla (Polonia); al anotarse una prueba que ya comandaba tras la primera ronda, con un salto de 141 metros.

El esloveno confirmó el primer puesto en la segunda manga con otro salto de 140 metros y medio, que le valió para sumar 275,1 puntos: exactamente trece más que el japonés Ren Nikaido, segundo este domingo, tras firmar idéntica distancia que Prevc en el primer intento, pero del que se quedó a cinco metros y medio en el salto decisivo.

Nikaido desbancó de esa posición -al intercambiar puestos- a su compatriota Ryoyu Kobayashi, que se conformó con la tercera plaza final, que logró, con 261 puntos, tras saltar 142 metros en la primera y 133 metros y medio.

El austriaco Stefan Kraft, que el pasado 25 de noviembre, al ganar en Falun (Suecia), logró su cuadragésima sexta victoria en la Copa del Mundo -igualando la segunda marca histórica del ya fallecido finlandés Matti Nykaenen y colocándose siete triunfos del récord que posee su compatriota el retirado Gregor Schlierenzauer-, no pasó del undécimo puesto; un día después de haber acabado segundo en este trampolín.

Peor le fue a su compatriota Daniel Tschofenig, que la pasada temporada capturó el Globo de Cristal y que arrancó muy bien ésta, ganando la apertura de la competición, en la estación olímpica de Lillehammer (Noruega). Este domingo, Tschofenig concluyó decimoctavo una prueba en la que el francés Valentin Foubert logró su mejor resultado en Copa del Mundo al concluir cuarto.

Prevc lidera ahora la general con 670 puntos, 139 más que Kobayashi; y con 211 de ventaja sobre otro esloveno Anze Lanisek: flojísimo este domingo con un triste vigésimo quinto puesto.

La competición se reanudará el próximo fin de semana con dos pruebas en Engelberg (Suiza), que servirán asimismo como puesta a punto para el prestigioso Cuatro Trampolines, que también puntúa para la Copa del Mundo y que arranca el 29 de diciembre en Oberstdorf (Alemania). EFE

