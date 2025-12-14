Domen Prevc lidera en Klingenthal tras la primera ronda

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El esloveno Domen Prevc, líder de la general de la competición, comanda la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico que se disputa este domingo en el trampolín grande de la estación alemana de Klingenthal.
Prevc, que ya ganó en esta rampa la prueba del sábado, completó un intento de 141 metros y lidera con 141,1 puntos, dos décimas más que el japonés Ryoyu Kobayashi, que saltó un metro más que él.
Otro japonés, Ren Nikaido, ocupa la tercera plaza provisional, con 139 puntos, tras saltar 141 metros en la primera manga.
La segunda y decisiva ronda, reservada a los mejores treinta, se disputará a continuación. EFE
